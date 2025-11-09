मेजर रवि ने किया फिल्म 'पहलगाम: OP सिंदूर' का ऐलान, सुपरस्टार मोहनलाल संभालेंगे कमान

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित फिल्ममेकर मेजर रवि ने अपनी अगली फिल्म 'पहलगाम: OP सिंदूर' का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म की कहानी इस साल के पहलगाम आतंकवादी हमले और भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से प्रेरित होगी। इससे भी खास बात ये है कि फिल्म के हीरो सुपरस्टार मोहनलाल होंगे। इस फिल्म के जरिए एक बार फिर भारतीय सेना के शौर्य और वीरता की गाथा बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी।

कास्टिंग माेहनलाल के नाम पर चर्चा तेज निर्माताओं ने मूहूर्त शॉट की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कर इस पैन इंडिया फिल्म का ऐलान किया हैे। सूत्रों के मुताबिक, मोहनलाल फिल्म में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। ये अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही हैं, क्योंकि फिल्म की निर्माता कंपनी प्रेजिडेंशियल मूवीज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और निर्माता अनुप मोहन ने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर संकेत दिया था कि मोहनलाल और मेजर रवि जल्द ही एक प्रोजेक्ट पर साथ काम कर सकते हैं।

सहयोग मोहनलाल और मेजर रवि की जोड़ी पहले भी मचा चुकी धमाल इस फिल्म के जरिए मोहनलाल और मेजर रवि पहली बार साथ नहीं आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने साथ में 'कीर्ति चक्र', 'कांधार' और 'कुरुक्षेत्र' जैसी कई हिट फिल्में दी हैं। अब दोनों फिर साथ आने के लिए बेहद उत्साहित हैं। परेश रावल भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ये नई फिल्म मोहनलाल और मेजर रवि के सफल सहयोग को आगे बढ़ाएगी, जिन्होंने पहले भी दर्शकों को देशभक्ति और एक्शन से भरपूर फिल्में दी हैं।

फिल्म 'पहलगाम: OP सिंदूर' की कहानी 'पहलगाम: OP सिंदूर' की कहानी 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर आधारित है। इस हमले में आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर में पर्यटकों को निशाना बनाया था और 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर नाम के सैन्य अभियान को अंजाम दिया। इस अभियान में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकवादी कैंपों को निशाना बनाकर उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया।