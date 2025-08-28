फिल्म 'मेट्रो... इन दिनों' इस OTT प्लेटफॉर्म पर देगी दस्तक, जान लीजिए तारीख
क्या है खबर?
अनुराग बसु के निर्देशन में बनी फिल्म 'मेट्रो... इन दिनों' को इस साल 4 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म से निर्माताओं को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसे दर्शक नसीब नहीं हुए। 50 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 68.25 करोड़ रुपये कमाए थे। अब फिल्म 'मेट्रो... इन दिनों' अपनी OTT रिलीज के लिए तैयार है। आइए जानें आप यह कब और कहां देख पाएंगे।
तारीख
नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे फिल्म
फिल्म 'मेट्रो... इन दिनों' का प्रीमियर 29 अगस्त, 2025 से नेटफ्लिक्स पर होगा। OTT प्लेटफॉर्म ने इसकी जानकारी देते हुए लिखा, 'अगला पड़ाव? आपका दिल... यह मेट्रो जल्द ही आ रही है।' यह फिल्म 2007 में आई फिल्म 'लाइफ इन ए मेट्रो' का सीक्वल है। इस फिल्म में अनुपम खेर, नीना गुप्ता, कोंकणा सेन शर्मा, पंकज त्रिपाठी, आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, अली फजल और फातिमा सना शेख जैसे कलाकार नजर आए।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Next stop? Your heart 💖 This metro is pulling in soon 🎶— Netflix India (@NetflixIndia) August 28, 2025
Watch Metro… In Dino, out 29 August, on Netflix!#MetroInDinoOnNetflix pic.twitter.com/8pTMvIO4GF