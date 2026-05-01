मेट गाला में ये सितारे जमाएंगे महफिल, कब और कहां देखें फैशन की सबसे बड़ी रात?

प्रतिष्ठित फैशन इवेंट ' मेट गाला ' का बिगुल बज चुका है और इस बार न्यूयॉर्क के रेड कार्पेट पर भारतीय सितारों का जबरदस्त दबदबा दिखने वाला है। जहां करण जौहर अपना भव्य डेब्यू करने को तैयार हैं, वहीं प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण एक बार फिर अपने लुक्स से धमाका करने वाली हैं। 'फैशन की सबसे बड़ी रात' में कौन-कौन से भारतीय मेहमान शिरकत करेंगे और आप इसे भारत में कब और कहां लाइव देख सकते हैं, आइए जानें सब कुछ।

डेब्यू इस बार करण जौहर भी बढ़ाएंगे शान न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में 4 मई को होने वाले 'फैशन के महाकुंभ' मेट गाला 2026 में तमाम भारतीय सितारों का दबदबा देखने को मिलेगा। इस साल फिल्म निर्माता करण जौहर अपना ग्रैंड डेब्यू करने जा रहे हैं। वैराइटी इंडिया के मुताबिक, करण इस प्रतिष्ठित इवेंट में अकेले शिरकत नहीं करेंगे। उम्मीद है कि वो नताशा पूनावाला के साथ रेड कार्पेट पर उतरेंगे। करण के करीबी दोस्त और मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी इवेंट में नजर आएंगे।

इंतजार रेड कार्पेट पर पहली बार दिखेगा दीपिका पादुकोण का बेबी बंप अभिनेत्री दीपिका पादुकोण एक बार फिर मेट गाला के रेड कार्पेट पर अपनी चमक बिखेरने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार खास बात ये है कि उनके साथ पति रणवीर सिंह के भी नजर आने की पूरी संभावना है। इस बार की उपस्थिति और भी ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि दीपिका वर्तमान में अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। फैंस इस ऐतिहासिक रेड कार्पेट पर उनके 'बेबी बंप' वाले पल को देखने को बेहद उत्साहित हैं।

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वापसी प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्‌ट की शानदार वापसी प्रियंका चोपड़ा इस इवेंट में अपनी एक अलग और निर्णायक पहचान बनाए हुए हैं। अपने डेब्यू के बाद से उन्होंने रेड कार्पेट पर कई ऐसे लुक्स दिए हैं, जिन्हें भुला पाना मुश्किल है, वहीं चर्चा है कि आलिया भट्ट भी इस साल मेट गाला में शानदार वापसी कर सकती हैं। सिर्फ बॉलीवुड सितारे ही नहीं, बल्कि बिजनेस जगत की प्रभावशाली हस्ती ईशा अंबानी भी मेट गाला 2026 में अपनी चमक बिखेरने के लिए तैयार हैं।

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