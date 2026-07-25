मेल ब्रूक्स ने 100 साल की उम्र में कॉमिक-कॉन में किया डेब्यू, 'स्पेसबॉल्स' के नए सीक्वल का किया ऐलान

कॉमेडी के दिग्गज मेल ब्रूक्स ने 100 साल की उम्र में पहली बार सैन डिएगो कॉमिक-कॉन (SDCC) में वर्चुअल तरीके से हिस्सा लिया।

इस दौरान उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म 'स्पेसबॉल्स: द न्यू वन' के बारे में भी बात की। यह फिल्म उनकी मशहूर 'स्टार वॉर्स' पैरोडी का नया सीक्वल है।

मजेदार बात यह है कि मेल ने अपनी बात मजाक से शुरू की। उन्होंने कहा, 'अपने करियर में मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन कॉमिक-कॉन में कभी नहीं आया। शायद इसलिए क्योंकि वे पैसे नहीं देते।'

इस कार्यक्रम में जोश गाड, रिक मोरानिस, डैफने जुनिगा, लुईस पुलमैन और केके पामर जैसे कई और कलाकार भी मेल के साथ मस्ती करते हुए देखे गए।