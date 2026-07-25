मेल ब्रूक्स ने 100 साल की उम्र में कॉमिक-कॉन में किया डेब्यू, 'स्पेसबॉल्स' के नए सीक्वल का किया ऐलान
कॉमेडी के दिग्गज मेल ब्रूक्स ने 100 साल की उम्र में पहली बार सैन डिएगो कॉमिक-कॉन (SDCC) में वर्चुअल तरीके से हिस्सा लिया।
इस दौरान उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म 'स्पेसबॉल्स: द न्यू वन' के बारे में भी बात की। यह फिल्म उनकी मशहूर 'स्टार वॉर्स' पैरोडी का नया सीक्वल है।
मजेदार बात यह है कि मेल ने अपनी बात मजाक से शुरू की। उन्होंने कहा, 'अपने करियर में मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन कॉमिक-कॉन में कभी नहीं आया। शायद इसलिए क्योंकि वे पैसे नहीं देते।'
इस कार्यक्रम में जोश गाड, रिक मोरानिस, डैफने जुनिगा, लुईस पुलमैन और केके पामर जैसे कई और कलाकार भी मेल के साथ मस्ती करते हुए देखे गए।
'स्पेसबॉल्स: द न्यू वन' की कास्ट आई वापस
मेल फिल्म में 'योगर्ट' के किरदार में लौट रहे हैं। उनके साथ रिक मोरानिस (डार्क हेलमेट), डैफने जुनिगा (प्रिंसेस वेस्पा) और बिल पुलमैन (लोन स्टार) जैसे पुराने कलाकार भी अपनी पिछली भूमिकाओं को फिर से निभाएंगे।
केके पामर और एंथनी कैरिंगटन जैसे नए चेहरे भी इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बनेंगे। जोश गाड, जिन्होंने 2022 में इस प्रोजेक्ट का विचार दिया था, बताते हैं कि मेल ने आज की 'स्टार वॉर्स' संस्कृति पर खूब मजेदार व्यंग्य किए।
तो, अपनी डायरी में तारीख नोट कर लें: 'स्पेसबॉल्स: द न्यू वन' 23 अप्रैल, 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।