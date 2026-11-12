'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' में अब प्यार नहीं, कत्ल का राज सुलझाएगी माया; जानें कब होगी रिलीज?
लेखन अंशिका शुक्ला
निर्देशक रीमा माया 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' फ्रेंचाइजी को एक नया, थोड़ा डार्क मोड़ दे रही हैं। यह सीरीज 13 नवंबर को जियो हॉटस्टार पर आएगी।
इसमें कॉलेज की दुश्मनी को मर्डर मिस्ट्री में बदला गया है, लेकिन रीमा का अपना खास अंदाज इसमें बरकरार है।
उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट से उन्हें कमर्शियल एंटरटेनमेंट में उतरने का मौका मिला, वो भी अपनी अलग पहचान खोए बिना।
रीमा ने की शनाया की तैयारी की तारीफ
रीमा म्यूजिक वीडियो से निकलकर इस बड़े प्रोजेक्ट में आईं। उन्हें करण जौहर और सोमेन मिश्रा का पूरा साथ मिला, ताकि कहानी आज के युवाओं को सच्ची लगे।
इस सीरीज के कलाकारों को, जिनमें शनाया कपूर मुख्य भूमिका में हैं, उनकी असलियत और जोश देखकर चुना गया था।
रीमा ने कलाकारों के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने खास तौर पर शनाया की तैयारी, लगन और समर्पण की बहुत तारीफ की।