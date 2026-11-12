'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' में अब प्यार नहीं, कत्ल का राज सुलझाएगी माया; जानें कब होगी रिलीज?

रीमा म्यूजिक वीडियो से निकलकर इस बड़े प्रोजेक्ट में आईं। उन्हें करण जौहर और सोमेन मिश्रा का पूरा साथ मिला, ताकि कहानी आज के युवाओं को सच्ची लगे।

इस सीरीज के कलाकारों को, जिनमें शनाया कपूर मुख्य भूमिका में हैं, उनकी असलियत और जोश देखकर चुना गया था।

रीमा ने कलाकारों के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने खास तौर पर शनाया की तैयारी, लगन और समर्पण की बहुत तारीफ की।