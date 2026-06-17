'द ओडिसी' के लिए मैट डैमोन ने बदला अपना रूप, 55 की उम्र में घटाया इतना वजन कि पहचानना हुआ मुश्किल मनोरंजन Jun 17, 2026

मैट डैमोन ने क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' में एक बिल्कुल नए और दमदार लुक में वापसी की है।

55 साल की उम्र में मैट इस फिल्म में ओडिसी का किरदार निभा रहे हैं। इस किरदार के लिए उन्होंने अपना शरीर गढ़ा है और लंबी सफेद दाढ़ी रखी है।

उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन की खूब चर्चा हो रही है, खासकर फिल्म का ट्रेलर आने के बाद से। फिल्म का मुंबई में प्रीमियर होगा और इसके बाद 17 जुलाई को यह दुनियाभर में रिलीज की जाएगी।