'द ओडिसी' के लिए मैट डैमोन ने बदला अपना रूप, 55 की उम्र में घटाया इतना वजन कि पहचानना हुआ मुश्किल
मैट डैमोन ने क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' में एक बिल्कुल नए और दमदार लुक में वापसी की है।
55 साल की उम्र में मैट इस फिल्म में ओडिसी का किरदार निभा रहे हैं। इस किरदार के लिए उन्होंने अपना शरीर गढ़ा है और लंबी सफेद दाढ़ी रखी है।
उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन की खूब चर्चा हो रही है, खासकर फिल्म का ट्रेलर आने के बाद से। फिल्म का मुंबई में प्रीमियर होगा और इसके बाद 17 जुलाई को यह दुनियाभर में रिलीज की जाएगी।
मैट ने घटाया इतना वजन
मैट ने बताया कि उन्होंने अपना वजन 76 किलोग्राम तक कम कर लिया है, जो हाई स्कूल के दिनों के बाद से उनका सबसे कम वजन है।
इसके लिए उन्होंने डॉक्टर की सलाह पर ग्लूटेन छोड़ दिया, एक सख्त डाइट का पालन किया और कड़ी मेहनत से वर्कआउट किया।
उन्होंने अपनी इस तैयारी की तुलना एक एलीट एथलेटिक कैंप से की, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने 'जेसन बॉर्न' फिल्म के लिए की थी। इस फिल्म में टॉम हॉलैंड भी नजर आएंगे।