'दे दे प्यार दे 2' का गाना '3 शौक' रिलीज, मिजान जाफरी करेंगे झूमने को मजबूर

गाना

'3 शौक' में बाप-बेटे का शानदार डांस

निर्माताओं ने गाने को जारी करते हुए लिखा, 'दलेर पंजाबी घराने में! #3 शौक गाना रिलीज हो गया है।' पहली बार जावेद जाफरी और उनके बेटे मिजान जाफरी को एक साथ डांस का तड़का लगाते देखा जा सकता है। बता दें कि मिजान ने फिल्म में अजय के बेटे का किरदार निभाया है। आर माधवन और गौतमी कपूर भी फिल्म का अहम हिस्सा हैं। 'दे दे प्यार दे 2' 14 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।