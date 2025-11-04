'दे दे प्यार दे 2' का गाना '3 शौक' रिलीज, मिजान जाफरी करेंगे झूमने को मजबूर
क्या है खबर?
अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' इसी महीने रिलीज होने के लिए तैयार है। यह 2019 में रिलीज 'दे दे प्यार दे' का सीक्वल है। निर्माताओं ने फिल्म का नया गाना '3 शौक' जारी किया है, जिसकी हाई एनर्जी झूमने को मजबूर करेगी। पंजाबी गायक करण औजला और अवी सरा ने गाने को आवाज दी है और इसके बोल भी अवी ने लिखे हैं। गणेश आचार्य ने इस गाने को कोरियोग्राफ किया है।
गाना
'3 शौक' में बाप-बेटे का शानदार डांस
निर्माताओं ने गाने को जारी करते हुए लिखा, 'दलेर पंजाबी घराने में! #3 शौक गाना रिलीज हो गया है।' पहली बार जावेद जाफरी और उनके बेटे मिजान जाफरी को एक साथ डांस का तड़का लगाते देखा जा सकता है। बता दें कि मिजान ने फिल्म में अजय के बेटे का किरदार निभाया है। आर माधवन और गौतमी कपूर भी फिल्म का अहम हिस्सा हैं। 'दे दे प्यार दे 2' 14 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।
ट्विटर पोस्ट
Daler Punjabis in the house!🔥#3Shaukk Song Out Now https://t.co/ZdM6PYlRbw#DeDePyaarDe2 in cinemas on 14th Nov@ActorMadhavan @Rakulpreet #MeezaanJafri @jaavedjaaferi #GautamiKapoor @ishidutta @GeetanDiMachine #Avvy #Jaani @ganeshacharyaa @anshul3112 @luv_ranjan @gargankur…— Ajay Devgn (@ajaydevgn) November 4, 2025