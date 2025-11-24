बॉक्स ऑफिस: 'मस्ती 4' के लिए कैसा रहा पहला वीकेंड? जानिए फिल्म की कमाई
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदसानी की फिल्म 'मस्ती 4' सिनेमाघरों में रिलीज हाे चुकी है। पिछली तीनों किस्तों के ठीक-ठाक प्रदर्शन के बाद लोगों को चौथी किस्त से उम्मीदें दोगुनी थीं। हालांकि, रिलीज के पहले ही दिन लोगों पर इस एडल्ट कॉमेडी का असर बेअसर रहा। धीमी शुरुआत करने वाली 'मस्ती 4' के लिए वीकेंड कितना फायदेमंद साबित हुआ है, इसकी रिपोर्ट आ चुकी है।
कारोबार
'मस्ती 4' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'मस्ती 4' ने रिलीज के पहले दिन 2.75 करोड़ रुपये के साथ शुरुआत की थी। रिलीज के दूसरे दिन यानी शनिवार को इसने आंकड़े को बरकरार रखा और 2.75 करोड़ फिर से कमाए। रिलीज के तीसरे दिन यानी रविवार को मामूली सी बढ़त के साथ 'मस्ती 4' ने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। इसी के साथ फिल्म ने 3 दिनों में कुल 8.50 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है।
मस्ती 4
'मस्ती 4' के बारे में जानिए
फिल्म 'मस्ती 4' के निर्देशक मिलाप जावेरी हैं। इसका निर्माण बालाजी मोशन पिक्चर्स, मारुति इंटरनेशनल और श्री अधिकारी ब्रदर्स प्रोडक्शन के बैनर तले किया गया है। फिल्म में अरशद वारसी, एलनाज नौरोजी, श्रेया शर्मा और नतालिया जानोशेक प्रमुख किरदार में हैं। अभिनेत्री नरगिस फाखरी एक किरदार में नजर आई हैं। 'मस्ती 4' की कहानी बोरिंग शादीशुदा जिंदगी, गलतफहमी, भाग-दौड़ और गुदगुदाती स्थितियों से गुजरती है। हालांकि, पुरानी शैली पर आधारित कहानी दर्शकों को कुछ खास रास नहीं आ रही है।