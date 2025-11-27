LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / धर्मेंद्र के निधन से बुरी तरह टूटीं हेमा मालिनी, लिखा- वह मेरे लिए सब कुछ थे
धर्मेंद्र के निधन से बुरी तरह टूटीं हेमा मालिनी, लिखा- वह मेरे लिए सब कुछ थे
हेमा मालिनी ने दिवंगत पति धर्मेंद्र के लिए भावुक पोस्ट साझा किया

धर्मेंद्र के निधन से बुरी तरह टूटीं हेमा मालिनी, लिखा- वह मेरे लिए सब कुछ थे

लेखन ज्योति सिंह
Nov 27, 2025
11:31 am
क्या है खबर?

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया। देओल परिवार की तरफ से आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा था, जो अब खत्म हो गया है। हेमा मालिनी ने अपने दिवंगत पति को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा किया है। उन्होंने बताया कि कैसे धर्मेंद्र ने बुरे वक्त में हमेशा उनके और दोनों बेटियों ईशा, अहाना का साथ दिया था। वह उनके लिए सबकुछ थे।

दर्द

धर्मेंद्र के निधन से दर्द में हैं पत्नी हेमा

हेमा ने दिवंगत पति धर्मेंद्र की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'धरम जी, मेरे लिए वो बहुत कुछ थे। एक प्यारे पति, हमारी दोनों बेटियों, ईशा और अहाना, के लाड़ले पिता, दोस्त, दार्शनिक, मार्गदर्शक, कवि, जरूरत के हर वक्त मेरे लिए हमेशा तैयार रहने वाले- वास्तव में, वे मेरे लिए सब कुछ थे! और हमेशा अच्छे-बुरे समय में मेरे साथ रहे हैं। वे मेरे परिवार के सभी सदस्यों के प्रिय थे, और हमेशा उनमें प्यार और रुचि दिखाते थे।'

पोस्ट 

अभिनेत्री का पोस्ट कर देगा भावुक

अभिनेत्री ने आगे लिखा, 'एक सार्वजनिक व्यक्तित्व के रूप में, उनकी प्रतिभा, उनकी लोकप्रियता के बावजूद उनकी विनम्रता ने उन्हें सभी दिग्गजों के बीच एक अद्भुत प्रतीक के रूप में खड़ा किया। फिल्म जगत में उनकी स्थायी प्रसिद्धी और उपलब्धियां हमेशा रहेंगी। मेरा व्यक्तिगत नुकसान अकथनीय है और उनके जाने से जो शून्य पैदा हुआ है, वह जीवन भर बना रहेगा। वर्षों साथ के बाद, मेरे पास उन खास पलों को फिर से जीने के लिए कई यादें बची हैं...'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

धर्मेंद्र

लंबे समय से बीमार चल रहे थे धर्मेंद्र

बता दें कि अभिनेता धर्मेंद्र, निधन से पहले काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनकी हालत काफी बिगड़ गई थी जिसके चलते उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 12 नवंबर की सुबह ही देओल परिवार उन्हें मुंबई के जुहू स्थित घर लेकर आया था जिसके बाद से उनका इलाज घर से ही किया जा रहा था। हालांकि 24 नवंबर की सुबह धर्मेंद्र ने आखिरकार अपनी आखिरी सांस ली।

ट्विटर पोस्ट

साझा की अनदेखी तस्वीरें