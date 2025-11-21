'मस्ती 4' को लोगों ने बताया साल की महा-बकवास फिल्म; बोले- काॅमेडी नहीं, कचरा है ये
क्या है खबर?
मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी फिल्म 'मस्ती 4' पिछले काफी समय से चर्चा में थी। 'मस्ती' फ्रेंचाइजी की इस चौथी किस्त की राह दर्शक बड़ी बेसब्री से देख रहे थे, लेकिन फिल्म दर्शकों की कसौटी पर खरी नहीं उतरी है। ज्यादातर लोगों ने फिल्म की बुराई की है। कहानी के साथ-साथ इसमें काम करने वाले विवेक ओबेराॅय, आफताब और रितेश देशमुख को भी लोग खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं। लोगों ने फिल्म को पैसों की बर्बादी बताया है।
प्रतिक्रिया
ना मजा, ना कोई मसाला
लोगों का कहना है कि 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' के फ्लॉप होने के बाद उम्मीद थी कि फिल्ममेकर कुछ नया और बेहतर लेकर आएंगे, लेकिन 'मस्ती 4' ने साबित कर दिया है कि अब इस कॉमेडी ब्रांड में कोई जान नहीं बची। ज्यादातर लोगों का कहना है कि 'मस्ती 4' पुरानी और थकी हुई लगती है, जिसमें न तो मजा है, ना नई सोच और ना ही वो दीवानापन, जिसने पहली 2 फिल्मों को हिट बनाया था।
ट्विटर पोस्ट
यूजर का पोस्ट
First Review #Masti4 :— Umair Sandhu (@UmairSandu) November 20, 2025
Full on Shit, Crap & Disaster flick. Boring adult jokes, Flop songs & headache torture.
1⭐️/5
वीडियो
फिल्म देखने सिर्फ 2 लोग पहुंचे?
आमिर अंसारी नाम के एक यूूजर ने एक्स पर वीडियो साझा कर लिखा कि फिल्म की हालत इतनी खराब है कि शहर के कई सिनेमाघरों में शो रद्द हो रहे हैं। आमिर के मुताबिक, जब वो टिकट खरीदने पहुंचे तो काउंटर पर मौजूद स्टाफ ने कहा कि पूरे शो में सिर्फ 2 लोग फिल्म देखने आए थे। थिएटर इतने कम लोगों के लिए फिल्म नहीं चला रहा था, इसलिए शो को आखिरी मिनट में रद्द कर दिया गया।
चुनौती
फिल्म आधी देखकर ही मान ली हार
कई जगह कोशिश करने के बाद आमिर को दादर के चित्रा सिनेमा में टिकट मिली। उन्होंने सोचा शायद फिल्म को मौका देना चाहिए, लेकिन जैसे ही फिल्म का पहला हाफ खत्म हुआ, आमिर सिनेमाघर से बाहर निकले और कहा कि ये फिल्म 2025 का सबसे बड़ा टॉर्चर है। उन्होंने बताया कि फिल्म इतनी उबाऊ, बेसिर-पैर की और घटिया कॉमेडी से भरी है कि आधा हिस्सा देखने के बाद ही इंसान थक जाए। इसके डायलॉग्स से लेकर जोक्स, सबकुछ महा-बकवास है।
ट्विटर पोस्ट
वायरल हो रहा यूजर का वीडयो
#Mastiii4 shows cancelled in MUMBAI — Raahill ✌🏻☮️ (@JnijRaahill) November 21, 2025
REVIEW BY AAMIR ANSARI - Milap Zaveri and Indra Kumar have made the worst film of their careers 🥱😲 shows cancelled all across. @MassZaveri deserves a puruskar for torturing audience #Riteishdeshmukh#vivekoberoipic.twitter.com/u8xTAYCRSu
आलोचना
दर्शकों ने 'मस्ती 4' को कहा 'कचरा'
लगभग सबने फिल्म की कहानी और किरदारों को जमकर कोसा है। कुछ ने तो फिल्म को सीधा-सीधा कचरा बता दिया। उधर कुछ लोगों का विवेक ओबेरॉय और आफताब की एक्टिंग और अजीब हाव-भाव देख पारा चढ़ा हुआ है तो कुछ रितेश देशमुख को सुना रहे कि उन्होंने ऐसी वाहियात फिल्म में काम करने के लिए हां कैसे कर दी। जनता के मुताबिक, कहानी में न ताजगी है, ना कॉमेडी है, न मनोरंजन। बस जबरदस्ती की अश्लील कॉमेडी भर दी है।
ट्विटर पोस्ट
सिरदर्द बनी 'मस्ती 4'
Review - #Mastiii4— Pan India Review (@PanIndiaReview) November 21, 2025
Rating - 1 ⭐
MOST UNWATCHABLE FILM OF THE YEAR GOES TO MASTI4 ✅
Film is a painful & exhausting ride. Acting from all the lead actors is very awful & annoying. #AftabShivdasani & #VivekOberoi are totally unbearable with those weird expressions.… pic.twitter.com/GvUd9JxaAk
जानकारी
क्या है फिल्म की कहानी?
फिल्म की कहानी में विवेक, आफताब और रितेश अपनी-अपनी पत्नियों से परेशान हैं। उनके दोस्त उन्हें लव वीजा के बारे में बताते हैं, जिसमें 1 हफ्ता पति को कुछ भी करने की छूट होती है, फिर क्या होता है, जानने के लिए फिल्म देखनी होगी।