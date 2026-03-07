'मास्टरशेफ इंडिया 9': नागपुर के गंधे भाइयों ने गाड़े जीत के झंडे, जानें उनके बारे में

टीवी का लोकप्रिय कुकिंग रियलिटी शो 'मास्टरशेफ इंडिया सीजन 9' अपने रोमांचक अंत तक पहुंच चुका है। नागपुर की मशहूर भाई-भाई की जोड़ी, विक्रम और अजिंक्य गंधे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस सीजन की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। पूरे सीजन में अपनी बेहतरीन पाक कला और स्वाद के जादू से जजों को प्रभावित करने के बाद इस जोड़ी ने फाइनल की कड़ी चुनौती को पार कर जीत हासिल की। आइए दोनों भाइयों के बारे में जानें।

सफरनामा नागपुर के गंधे भाई: शिक्षा से स्वाद के सफर तक महाराष्ट्र के अजिंक्य गंधे और विक्रम गंधे ने 'मास्टरशेफ इंडिया' के मंच पर अपनी मौजूदगी से राष्ट्रीय पहचान बनाई है। दोनों भाइयों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी काफी मजबूत है। 31 वर्षीय विक्रम ने नागपुर के सिटी प्रीमियर कॉलेज से कॉमर्स की पढ़ाई की, जबकि 29 वर्षीय अजिंक्य ने नागपुर से आर्किटेक्चर की डिग्री ली है। शिक्षित पारिवारिक बैकग्राउंड के बावजूद दोनों भाइयों में पाक कला के प्रति गहरा जुनून है, जिसने उन्हें देश के सबसे बड़े कुकिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया।

फॉर्मेट 'मास्टरशेफ इंडिया 9' में जोड़ी फॉर्मेट का कमाल सीजन 9 में एक अनूठा 'पेयर या जोड़ी फॉर्मेट' पेश किया गया, जहां 2 प्रतियोगियों को एक टीम के रूप में मिलकर खाना बनाना था। इस सीजन में कुल 12 जोड़ियों को एक साथ लाया गया, जिन्होंने विभिन्न कठिन पाक चुनौतियों में एक-दूसरे का मुकाबला किया। ओडिशा की बहनें, अंजू प्रधान और मंजू ओझा ने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान (प्रथम रनर-अप) हासिल किया, वहीं हैदराबाद की मां-बेटी की जोड़ी, चंदना और साई श्री राचाकोंडा प्रतियोगिता की दूसरी रनर-अप रहीं।

नौवां सीजन कब शुरू हुआ था 'मास्टर शेफ सीजन 9'? 'मास्टर शेफ' भारत के सबसे लोकप्रिय कुकिंग रियलिटी शो में से एक है, जहां देश भर के घरेलू रसोइये प्रतिष्ठित खिताब जीतने के लिए एक-दूसरे के साथ कड़ा मुकाबला करते हैं। इस शो का नौवां सीजन 5 जनवरी 2026 से सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और SonyLIV पर प्रसारित होना शुरू हुआ था। शो में प्रतियोगियों को विभिन्न कठिन पाक चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। इस सीजन में शो के जज विकास खन्ना, रणवीर बरार और कुणाल कपूर थे।

