मारिस्का हार्गिटे रचेंगी इतिहास, 15 साल बाद कोई महिला संभालेगी एमी अवार्ड्स की कमान मनोरंजन Jul 08, 2026

अभिनेत्री मारिस्का हार्गिटे 14 सितंबर, 2026 को लॉस एंजिल्स के पीकॉक थिएटर में आयोजित होने वाले 78वें प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स की मेज़बानी करने जा रही हैं। इसके साथ ही व k एक नया इतिहास रचेंगी, क्योंकि पूरे 15 साल के लंबे अंतराल के बाद कोई महिला इस प्रतिष्ठित शो की कमान संभालने वाली हैं। इस भव्य पुरस्कार समारोह का सीधा प्रसारण टीवी पर NBC) चैनल पर देखा जा सकेगा, जबकि डिजिटल दर्शक इसे 'पीकॉक' (Peacock) ऐप पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। इस शानदार शो की शुरुआत रात 8 बजे ईटी (ET) यानी सुबह 5 बजे पीटी (PT) से होगी।