'मर्दानी 3' की OTT रिलीज से उठा पर्दा, कब-कहां देख सकेंगे रानी मुखर्जी की फिल्म?

लेखन ज्योति सिंह 07:03 pm Mar 12, 202607:03 pm

क्या है खबर?

रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' जनवरी, 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस क्राइम-थ्रिलर फ्रैंचाइजी के साथ अभिनेत्री अपने यादगार किरदार शिवानी शिवाजी राय के साथ पर्दे पर लौटी थीं। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का ग्रॉस कारोबार लगभग 60.50 करोड़ रुपये के आसपास रहा था, जबकि दुनियाभर में इसने 6 हफ्तों के अंदर 74.75 करोड़ रुपये का आंकड़ा छुआ था। सिनेमाघरों में ठीक-ठाक प्रदर्शन करने के बाद, रानी अभिनीत 'मर्दानी 3' डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है।