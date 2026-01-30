'मर्दानी 3' रिव्यू: पैसा वसूल या उम्मीदों पर पानी, रानी मुखर्जी को देख क्या बोली जनता?

प्रतिक्रिया रानी ने जीते दिल जहां कुछ दर्शक फिल्म की कहानी को 'औसत' बता रहे हैं, वहीं क्राइम थ्रिलर के शौकीन इसे 'शानदार और जानदार' करार दे रहे हैं। रानी की रोंगटे खड़े कर देने वाली अदाकारी की खासतौर से खूब तारीफ हो रही है। जनता के मुताबिक, शिवानी शिवाजी रॉय बनकर रानी एक बार फिर अपनी बेहतरीन फॉर्म में लौट आई हैं। उन्होंने बेबाक परफॉर्मेंस दी है। कुछ लोग इसे न केवल एक फिल्म, बल्कि समाज के लिए एक जरूरी संदेश बता रहे हैं।

Advertisement

कूमक दर्शकों ने फिल्म को बताया पैसा वसूल एक ने लिखा, 'पैसा वसूल मास थ्रिलर। रानी ने शुरुआत से लेकर अंत तक महफिल लूट ली। वो बॉलीवुड की असली क्वीन हैं।' दर्शकों का मानना है कि इसकी कहानी बेहद गंभीर होने के साथ-साथ आज के समय के हिसाब से पूरी तरह प्रासंगिक है। ये अपराध और न्याय जैसे अहम मुद्दों पर आधारित है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। कई लोग इसे हिम्मत और इंसाफ की लड़ाई को दर्शाने वाली प्रेरणादायक फिल्म भी बता रहे हैं।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट लोगों को कैसी लगी 'मर्दानी 3'? Just Watched #Mardaani3 REVIEW ⭐⭐⭐/5 RATING

The story is intense and very relevant. It sticks to the core theme of crime and justice and keeps the narrative serious throughout. The plot is simple but emotionally strong and holds your attention till the end.#RaniMukerji… pic.twitter.com/cuoRxQ15JJ — suraj (@MRSURAJ1782) January 30, 2026

दावा मर्दानी फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त करेगी बॉक्स ऑफिस पर कमाल? दर्शकों का कहना है कि ये न केवल इस साल की सबसे दमदार क्राइम थ्रिलर है, बल्कि 'मर्दानी' फ्रैंचाइजी की अब तक की सबसे बड़ी और सफल फिल्म साबित होगी। एक यूजर ने लिखा, 'मर्दानी 3 बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए पूरी तरह तैयार है।' दर्शकों के मुताबिक निर्देशक गोपी पुथरन ने फिल्म को कहीं भी भटकने नहीं दिया। कहानी में कोई भी फालतू गाना या गैर-जरूरी ड्रामा नहीं डाला गया है।