होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'मर्दानी 3' रिव्यू: पैसा वसूल या उम्मीदों पर पानी, रानी मुखर्जी को देख क्या बोली जनता?
'मर्दानी 3' रिव्यू: पैसा वसूल या उम्मीदों पर पानी, रानी मुखर्जी को देख क्या बोली जनता?

लेखन नेहा शर्मा
Jan 30, 2026
01:35 pm
क्या है खबर?

रानी मुखर्जी की सबसे चर्चित एक्शन फ्रैंचाइजी 'मर्दानी' की तीसरी फिल्म 'मर्दानी 3' आखिरकार सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। रानी भी जोर-शोर से फिल्म के प्रचार-प्रसार में लगी हैं। शिवानी शिवाजी रॉय के निडर अवतार को पर्दे पर वापस देखने के लिए फैंस के बीच भारी उत्साह था। फिल्म के पहले शो खत्म होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रियाओ की बाढ़ आ गई है। आइए जानते हैं 'मर्दानी 3' को लेकर जनता ने क्या फैसला सुनाया।

प्रतिक्रिया

रानी ने जीते दिल

जहां कुछ दर्शक फिल्म की कहानी को 'औसत' बता रहे हैं, वहीं क्राइम थ्रिलर के शौकीन इसे 'शानदार और जानदार' करार दे रहे हैं। रानी की रोंगटे खड़े कर देने वाली अदाकारी की खासतौर से खूब तारीफ हो रही है। जनता के मुताबिक, शिवानी शिवाजी रॉय बनकर रानी एक बार फिर अपनी बेहतरीन फॉर्म में लौट आई हैं। उन्होंने बेबाक परफॉर्मेंस दी है। कुछ लोग इसे न केवल एक फिल्म, बल्कि समाज के लिए एक जरूरी संदेश बता रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट

यूजर का पोस्ट

कूमक

दर्शकों ने फिल्म को बताया पैसा वसूल

एक ने लिखा, 'पैसा वसूल मास थ्रिलर। रानी ने शुरुआत से लेकर अंत तक महफिल लूट ली। वो बॉलीवुड की असली क्वीन हैं।' दर्शकों का मानना है कि इसकी कहानी बेहद गंभीर होने के साथ-साथ आज के समय के हिसाब से पूरी तरह प्रासंगिक है। ये अपराध और न्याय जैसे अहम मुद्दों पर आधारित है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। कई लोग इसे हिम्मत और इंसाफ की लड़ाई को दर्शाने वाली प्रेरणादायक फिल्म भी बता रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट

लोगों को कैसी लगी 'मर्दानी 3'?

दावा

मर्दानी फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त करेगी बॉक्स ऑफिस पर कमाल?

दर्शकों का कहना है कि ये न केवल इस साल की सबसे दमदार क्राइम थ्रिलर है, बल्कि 'मर्दानी' फ्रैंचाइजी की अब तक की सबसे बड़ी और सफल फिल्म साबित होगी। एक यूजर ने लिखा, 'मर्दानी 3 बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए पूरी तरह तैयार है।' दर्शकों के मुताबिक निर्देशक गोपी पुथरन ने फिल्म को कहीं भी भटकने नहीं दिया। कहानी में कोई भी फालतू गाना या गैर-जरूरी ड्रामा नहीं डाला गया है।

कहानी

भिखारी-माफिया और सिस्टम के दोहरे चेहरे के खिलाफ शिवानी रॉय की जंग

फिल्म की कहानी एक एम्बेसेडर और उसके गरीब केयरटेकर की बेटियों के अपहरण से शुरू होती है। जांच के दौरान शिवानी (रानी) का सामना एक खूंखार भिखारी-माफिया और मानव तस्करी गैंग से होता है। फिल्म इस कड़वे सच को दिखाती है कि कैसे सिस्टम अमीरों के लिए सक्रिय और गरीबों के लिए सुस्त रहता है। शिवानी इसी घिनौने माफिया राज के खिलाफ युद्ध लड़ती हैं। मल्लिका प्रसाद 'अम्मा' के किरदार में हैं, जो एक सनकी और खतरनाक विलेन बनी हैं।

