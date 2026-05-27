मनोज बाजपेयी ने स्पष्ट किया अपना रुख

'डॉन 3': रणवीर सिंह पर लगे प्रतिबंध पर मनोज बाजपेयी ने दी प्रतिकया, जताई ये उम्मीद

लेखन ज्योति सिंह 10:58 am May 27, 202610:58 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह इन दिनों फिल्म 'डॉन 3' को लेकर मुश्किलों में घिरे हुए हैं। जब से उन्होंने फिल्म से किनारा किया है, उनकी मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने उनके खिलाफ असहयोग का आदेश जारी करते हुए उनपर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद फेडरेशन का कोई सदस्य रणवीर की किसी परियोजना में काम नहीं करेगा। इस विवाद पर अब मनोज बाजपेयी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।