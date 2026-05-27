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'डॉन 3': रणवीर सिंह पर लगे प्रतिबंध पर मनोज बाजपेयी ने दी प्रतिकया, जताई ये उम्मीद
मनोज बाजपेयी ने स्पष्ट किया अपना रुख

'डॉन 3': रणवीर सिंह पर लगे प्रतिबंध पर मनोज बाजपेयी ने दी प्रतिकया, जताई ये उम्मीद

लेखन ज्योति सिंह
May 27, 2026
10:58 am
क्या है खबर?

रणवीर सिंह इन दिनों फिल्म 'डॉन 3' को लेकर मुश्किलों में घिरे हुए हैं। जब से उन्होंने फिल्म से किनारा किया है, उनकी मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने उनके खिलाफ असहयोग का आदेश जारी करते हुए उनपर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद फेडरेशन का कोई सदस्य रणवीर की किसी परियोजना में काम नहीं करेगा। इस विवाद पर अब मनोज बाजपेयी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

बयान

मनोज ने मामला सुझलने की जताई उम्मीद

अपनी आगामी फिल्म 'गवर्नर' के ट्रेलर लॉन्च पर अभिनेता ने रणवीर और 'डॉन 3' के बीच विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि इस उद्योग से जुड़े सभी लोग इसे सिर्फ सोशल मीडिया पर पढ़ रहे हैं और हमारे पास इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है। लेकिन हम सहकर्मी या साथी कलाकार होने के नाते बस इतना ही कह सकते हैं कि हमें उम्मीद है कि मामला जल्द ही सुलझ जाएगा।"

मामला

जानिए क्या है 'डॉन 3' से जुड़ा विवाद

फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने रणवीर काे 'डॉन 3' में कास्ट किया था। इस साल की शुरुआत में खबर आई कि फिल्म शुरू होने से ठी पहले अभिनेता ने परियोजना से किनारा कर लिया है। उधर फरहान की कंपनी ने आरोप लगाया कि उनका प्रोडक्शन पर काफी खर्चा हुआ है, इसलिए उन्होंने रणवीर से कथित 45 करोड़ का मुआवजा मांगा। निपटारा न होने पर रणवीर के खिलाफ FWICE में शिकायत हुई थी, जिसके चलते उनपर प्रतिबंध लगा है।

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