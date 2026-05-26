'गर्वनर' का ट्रेलर जारी, देश का सबसे बड़ा आर्थिक संकट दिखाने आए मनोज बाजपेयी

ट्रेलर

कैसा है फिल्म का ट्रेलर?

'गर्वनर' सीधे उस दौर में ले जाती है, जब भारत देश कंगाली और दिवालिया होने की कगार पर खड़ा था। गिरती अर्थव्यवस्था के कारण लोग सड़कों पर उतर आए थे, खुदकुशी करने पर मजबूर थे। ऐसे ही काले पन्नों को ट्रेलर में बखूबी दिखाया गया है। फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है और देश के पूर्व गवर्नर 'एस वेंकिटरमणन' से प्रेरित बताई जा रही है। मनोज ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गर्वनर का शांत और दमदार किरदार निभाया है।