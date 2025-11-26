LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / ममूटी की 'कलमकावल' काे मिली रिलीज तारीख, जानिए कब देगी सिनेमाघरों में दस्तक
ममूटी की 'कलमकावल' काे मिली रिलीज तारीख, जानिए कब देगी सिनेमाघरों में दस्तक
ममूटी की फिल्म 'कलमकावल' काे मिली नई रिलीज तारीख (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@mammootty)

ममूटी की 'कलमकावल' काे मिली रिलीज तारीख, जानिए कब देगी सिनेमाघरों में दस्तक

लेखन ज्योति सिंह
Nov 26, 2025
10:07 am
क्या है खबर?

सुपरस्टार ममूटी की बहुप्रतीक्षित मलयालम फिल्म 'कलमकावल' का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से इस फिल्म की रिलीज तारीख लगातार टलती आ रही थी। लोगों के इंतजार को खत्म करते हुए निर्माताओं ने आखिरकार फिल्म की नई रिलीज तारीख से पर्दा उठा दिया है। इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर एक पाेस्ट साझा करते हुए दी गई है। बता दें कि फिल्म 'कलमकावल' का निर्देशन जितिन के जोस ने किया है।

पोस्ट

इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी 'कलमकावल'

ममूटी की फिल्म 'कलमकावल' के लिए पहले 27 नवंबर की तारीख तय की गई थी, लेकिन फिर इसे टाल दिया गया। अब सुपरस्टार के प्रोडक्शन हाउस, ममूटी कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'हमें पता है कि आपने लंबा इंतजार किया है... इंतजार सार्थक होगा... कलमकावल, 5 दिसंबर, 2025 से दुनिया भर के सिनेमाघरों में। शांत रहें और उसका इंतजार करें...' इस पोस्ट ने ममूटी के प्रशंसकों को चैन की सांस दी है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

टक्कर

'कलमकावल' की इस फिल्म से होगी टक्कर

आखिरकार फिल्म 'कलमकावल' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। दिलचस्प बात ये है कि रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' और नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म 'अखंड 2' भी इसी दिन सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर तीनों फिल्मों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। खैर 'कलमकावल' को लेकर निर्माताओं का दावा है कि फिल्म में ममूटी को ऐसी भूमिका में दिखाया जाएगा, जिसमें उन्हें पहले कभी नहीं देखा गया है।