ममूटी की फिल्म 'कलमकावल' काे मिली नई रिलीज तारीख (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@mammootty)

ममूटी की 'कलमकावल' काे मिली रिलीज तारीख, जानिए कब देगी सिनेमाघरों में दस्तक

लेखन ज्योति सिंह 10:07 am Nov 26, 202510:07 am

क्या है खबर?

सुपरस्टार ममूटी की बहुप्रतीक्षित मलयालम फिल्म 'कलमकावल' का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से इस फिल्म की रिलीज तारीख लगातार टलती आ रही थी। लोगों के इंतजार को खत्म करते हुए निर्माताओं ने आखिरकार फिल्म की नई रिलीज तारीख से पर्दा उठा दिया है। इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर एक पाेस्ट साझा करते हुए दी गई है। बता दें कि फिल्म 'कलमकावल' का निर्देशन जितिन के जोस ने किया है।