जयसूर्या की 'मायन- चैप्टर 1' की शूटिंग रूस में हुई शुरू, फिल्म में इस रहस्य से उठेगा पर्दा

यह फिल्म सस्पेंस और केरलम की स्थानीय संस्कृति का अनोखा संगम होगी। खासकर इसमें केरलम की कम जानी-पहचानी 'विपरीत आराधना' रस्म को दिखाया जाएगा।

रूस में शूटिंग खत्म होते ही, फिल्म की अगली शूटिंग अगस्त में केरलम में शुरू होने की संभावना है। इस प्रोजेक्ट के जरिए निर्देशक जोस अपनी 'कलमकावल' टीम के कई सदस्यों के साथ दोबारा काम कर रहे हैं।

फिल्म की कहानी अनुभवी लेखक रफी ने लिखी है। जयसूर्या के पास 'कथानर: द वाइल्ड सॉर्सेरर' और 'टाइटन' जैसी कई और फिल्में भी पाइपलाइन में हैं।