प्रभास की 'सालार' को लेकर नया खुलासा

प्रभास की 'सालार' के लिए श्रुति हासन नहीं, ये अभिनेत्री थी निर्माताओं की पहली पसंद

लेखन ज्योति सिंह 04:17 pm Jan 02, 202604:17 pm

क्या है खबर?

साउथ सुपरस्टार प्रभास अपनी आगामी फिल्म 'द राजा साब' को लेकर चर्चा में छाए हैं। इसमें उन्हें हॉरर के साथ रोमांस का तगड़ा लगाते हुए भी देखा जाएगा। अभिनेत्री मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। फिल्म प्रमोशन के दौरान मालविका ने एक दिलचस्प खुलासा किया। उन्होंने बताया कि प्रभास के साथ उनकी पहली फिल्म 'सालार' हो सकती थी। बता दें कि प्रशांत नील द्वारा निर्देशित इस फिल्म में श्रुति हासन नजर आई थीं।