प्रभास की 'सालार' के लिए श्रुति हासन नहीं, ये अभिनेत्री थी निर्माताओं की पहली पसंद
क्या है खबर?
साउथ सुपरस्टार प्रभास अपनी आगामी फिल्म 'द राजा साब' को लेकर चर्चा में छाए हैं। इसमें उन्हें हॉरर के साथ रोमांस का तगड़ा लगाते हुए भी देखा जाएगा। अभिनेत्री मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। फिल्म प्रमोशन के दौरान मालविका ने एक दिलचस्प खुलासा किया। उन्होंने बताया कि प्रभास के साथ उनकी पहली फिल्म 'सालार' हो सकती थी। बता दें कि प्रशांत नील द्वारा निर्देशित इस फिल्म में श्रुति हासन नजर आई थीं।
खुलासा
मालविका ने 'सालार' को लेकर किया खुलासा
टाइम्स नाउ के मुताबिक, मालविका ने बातचीत में बताया कि उनकी पहली तेलुगु फिल्म 'सालार' होती, क्योंकि निर्देशक ने उनसे संपर्क किया था। उन्होंने कहा, "'मास्टर' की रिलीज के बाद मुझे फोन आया कि प्रशांत, प्रभास संग एक फिल्म बना रहे हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं उनसे मिली और सबकुछ ठीक रहा, लेकिन किसी कारणवश बात नहीं बनी। अब 'द राजा साब' के साथ ऐसा मुमकिन हुआ है और मैं प्रभास सर के साथ काम कर रही हूं।"
फिल्म
'द राजा साहब' में ऐसा होगा अभिनेत्री का किरदार
'द राजा साहब' में मालविका, 'भैरवी' नाम का एक किरदार निभाती हुए दिखाई देंगी। उन्होंने इस बारे में बात करते हुए कहा, "मारुति सर ने मुझे बताया है कि दर्शक मुझे फिल्म में कई अवतारों में देखेंगे। भारतीय परिधान, ग्लैमरस ड्रेस, गाने और भी बहुत कुछ। मुझे यह सब करने का मौका मिला, इससे मैं बहुत खुश हूं।" प्रभास अभिनीत इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म का निर्देशन मारुति ने किया है, जो 9 जनवरी, 2026 को रिलीज हो रही है।