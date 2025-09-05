LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे ने 'जुम्मा चुम्मा दे दे' गाने पर किया डांस, देखें वीडियो
कार्तिक आर्यन-अनन्या पांडे ने किया डांस (तस्वीर: एक्स/@DharmaMovies)

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे ने 'जुम्मा चुम्मा दे दे' गाने पर किया डांस, देखें वीडियो

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 05, 2025
03:02 pm
क्या है खबर?

अभिनेता कार्तिक आर्यन जल्द ही फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में नजर आएंगे। इसमें उनकी जोड़ी अनन्या पांडे के साथ बनी है। समीर विद्वांस के निर्देशन में बन रही इस रोमांटिक फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है। करण जौहर इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। अब इस बीच अनन्या और कार्तिक का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों को 'जुम्मा चुम्मा दे दे' गाने पर थिरकते हुए देखा जा सकता है।

वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो

वीडियो में अनन्या और कार्तिक को साथ में साल 1991 में आई फिल्म 'हम' के सुपरहिट गाने 'जुम्मा चुम्मा दे दे' गाने में नाचते हुए देखा जा सकता है। इस गाने को असल में अमिताभ बच्चन और किमी काटकर पर फिल्माया गया था। 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' की बात करें तो इस फिल्म को अगले साल वैलेंटाइन डे के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। फिल्म 13 फरवरी, 2026 को दर्शकों के बीच आएगी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो