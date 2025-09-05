कार्तिक आर्यन-अनन्या पांडे ने किया डांस (तस्वीर: एक्स/@DharmaMovies)

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे ने 'जुम्मा चुम्मा दे दे' गाने पर किया डांस, देखें वीडियो

लेखन दीक्षा शर्मा 03:02 pm Sep 05, 202503:02 pm

क्या है खबर?

अभिनेता कार्तिक आर्यन जल्द ही फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में नजर आएंगे। इसमें उनकी जोड़ी अनन्या पांडे के साथ बनी है। समीर विद्वांस के निर्देशन में बन रही इस रोमांटिक फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है। करण जौहर इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। अब इस बीच अनन्या और कार्तिक का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों को 'जुम्मा चुम्मा दे दे' गाने पर थिरकते हुए देखा जा सकता है।