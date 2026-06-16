'मैं वापस आऊंगा' ने मिटाई सरहदें, नसीरुद्दीन शाह के अभिनय पर पाकिस्तानी निर्देशक फिदा मनोरंजन Jun 16, 2026

इम्तियाज अली की नई फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को सरहद पार से खूब पसंद किया जा रहा है। पाकिस्तानी निर्देशक उमर नसर अली ने इंस्टाग्राम पर नसीरुद्दीन शाह के अभिनय को 'असाधारण' बताया।

उन्होंने खास तौर पर नसीरुद्दीन के भावुक अभिनय की तारीफ की, साथ ही आरती बजाज की एडिटिंग को 'सिनेमाई कहानी कहने का एक मास्टरक्लास' कहा।

उमर ने यह भी बताया कि उनकी आने वाली फिल्म 'चोर आए हम' में भी यादों, अपनेपन और वापसी की समान भावनाएं दिखेंगी।