इस OTT प्लेटफॉर्म पर आई पंजाबी हॉरर फिल्म 'मैं हां', जानिए क्या है इसकी कहानी?

क्या है फिल्म की कहानी?

जैसे-जैसे सीरत मामले की तह तक जाती है, उसे पता चलता है कि यह रूह सारा नाम की किसी व्यक्ति की अधूरी कहानी से जुड़ी है।

यह कहानी डर और भावनाओं के कई उतार-चढ़ाव से होकर गुजरती है। फिल्म में स्वीतज बराड़ और धनवीर सिंह ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं।

इनके अलावा भी कई और कलाकार फिल्म में शामिल हैं। सुमित सिंह, मंदीप सिंह सिद्धू और गुरसिमीन सिंह गिल ने इस फिल्म को निर्माण किया है।

अगर आप एक ऐसी डरावनी फिल्म देखना चाहते हैं, जिसमें डर के साथ-साथ एक भावनात्मक कहानी भी हो, तो इसे जरूर देखिए।