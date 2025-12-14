महिमा चौधरी बोलीं- मेरा बाहर निकलना दूभर हाे गया, पता नहीं था जीवन में क्या करूंगी

90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री महिमा चौधरी इन दिनों फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें उनके साथ अभिनेता संजय मिश्रा नजर आएंगे। महिमा ने अपनी निजी जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया है। उन्होंने एक दर्दनाक हादसे से लेकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी तक का सामना किया है। अपनी इस फिल्म की रिलीज से पहले महिमा ने अपने संघर्ष और मुश्किल भरे दिनों को याद किया।

खुलासा गलतफहमी और हादसे ने रोक दिया करियर महिमा ने अपने करियर में काफी मुश्किलें और झटके झेले। उनकी पहली फिल्म 'परदेस' के बाद कुछ लोगों ने उन्हें कोर्ट में घसीटा और कई फिल्मों से निकाल दिया। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि ये गलतफहमी फैली कि वो मुक्ता प्रोडक्शंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं, जबकि ये सच नहीं था। इसके बाद महिमा के साथ हादसा हुआ और वो बिना काम के 1 साल तक घर पर बैठी रहीं, जिससे उनका करियर बुरी तरह प्रभावित हुआ।

दिल की बात नाच-गाने तक सीमित नहीं रहना चाहती थीं महिमा महिमा कहती हैं, "मैंने छोटे-मोटे रोल करने शुरू किए और सभी फिल्में हिट हुईं। यहां तक कि जब मैं सिर्फ एक गाना कर रही थी, तब भी मुझे लगातार गानों के कई प्रस्ताव मिले। मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं उससे कहीं ज्यादा कुछ करना चाहती थी। इसके बाद मैंने प्रियदर्शन और राजकुमार संतोषी, की फिल्मों में वापसी की।" महिमा ने इस दौरान फिल्म 'दिल क्या करे' की शूटिंग के दौरान हुए भयानक कार हादसे के बारे में भी बताया।

दर्द "पता नहीं था मैं जीवन में क्या करूंगी" महिमा ने आगे कहा, "मेरे चेहरे में 67 छोटे-छोटे कांच के टुकड़े थे, जिन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे धीरे-धीरे निकालना पड़ा। अगले दिन मेरा चेहरा और भी सूजा और असामान्य दिखने लगा। उस समय मैं धूप में बाहर नहीं जा सकती थी। मेरे दोस्त मेरी चोट पर हंस रहे थे, उन्हें लगा कि किसी लड़ाई में यह चोट लगी है और मैं झूठ बोल रही हूं। उस मुश्किल समय में मुझे नहीं पता था कि मैं आगे जीवन में क्या करूंगी।"

