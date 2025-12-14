'जेलर 2' में रजनीकांत के साथ कौन? फिल्म की रिलीज के पीछे छिपी ये खास रणनीति

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर' ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। एक ओर जहां प्रशंसक रजनीकांत के स्वैग और अभिनय के दीवाने हो गए थे, वहीं फिल्म की कहानी को भी दर्शकों से हरी झंडी मिली थी। अब इसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए 'जेलर 2' की तैयारी शुरू हो चुकी है। फिल्म से जुड़ीं नई जानकारियां सामने आई हैं, जिन्हें जानने के बाद प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा।

स्टारकास्ट 'जेलर 2' से जुड़ीं विद्या बालन 'जेलर' का दूसरा भाग 'जेलर 2' बनाया जा रहा है, जिससे दर्शकों को और भी बड़ी उम्मीदें हैं। फिल्म को पहले से ज्यादा दमदार बनाने के लिए निर्माता नए और नामचीन कलाकार जोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में विद्या बालन की 'जेलर 2' में एंट्री करा दी गई है। ये विद्या की लंबे समय बाद एक बड़ी कमर्शियल फिल्म होगी। कुल मिलाकर 'जेलर 2' पहले से भी ज्यादा बड़ी, ज्यादा स्टार पावर वाली और दमदार फिल्म बनने वाली है।

रजामंदी स्क्रिप्ट और किरदार सुनते ही विद्या ने कर दी हां विद्या को 'जेलर 2' की कहानी और इसमें अपना किरदार बहुत पसंद आया। उनका रोल सिर्फ नाम के लिए नहीं है, बल्कि कहानी में एक बड़ा मोड़ लाने वाला है। फिल्म में वो रजनीकांत को बराबर की टक्कर देती दिखेंगी। फिल्म में उनकी भूमिका भावनाओं से लबरेज, मजबूत और गहराई वाली होगा, जो इसकी कहानी को और असरदार बनाएगी। यही वजह है कि हमेशा हटकर और जोरदार भूमिकाएं निभाने वाली विद्या ने फौरन फिल्म के लिए हामी भर दी।

Advertisement

रिलीज कब रिलीज हो रही फिल्म? निर्माताओं की योजना है कि 'जेलर 2' को 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाए। ये तारीख इसलिए चुनी जा रही है, क्योंकि इस दौरान लंबा छुट्टी वाला वीकेंड मिलता है, जिससे बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा भीड़ जुटने और मुनाफा बढ़ाने में मदद मिल सके। ये रणनीति 'जेलर' की तरह ही है, जो अगस्त में रिलीज होकर जबरदस्त हिट साबित हुई थी। फिल्म में रजनीकांत फिर टाइगर मुथुवेल पांडियन के दमदार किरदार में वापसी करने जा रहे हैं।

Advertisement