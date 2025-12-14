LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'जेलर 2' में रजनीकांत के साथ कौन? फिल्म की रिलीज के पीछे छिपी ये खास रणनीति
'जेलर 2' में रजनीकांत के साथ कौन? फिल्म की रिलीज के पीछे छिपी ये खास रणनीति
रजनीकांत की 'जेलर 2' कब रिलीज होगी?

'जेलर 2' में रजनीकांत के साथ कौन? फिल्म की रिलीज के पीछे छिपी ये खास रणनीति

लेखन नेहा शर्मा
Dec 14, 2025
08:05 pm
क्या है खबर?

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर' ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। एक ओर जहां प्रशंसक रजनीकांत के स्वैग और अभिनय के दीवाने हो गए थे, वहीं फिल्म की कहानी को भी दर्शकों से हरी झंडी मिली थी। अब इसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए 'जेलर 2' की तैयारी शुरू हो चुकी है। फिल्म से जुड़ीं नई जानकारियां सामने आई हैं, जिन्हें जानने के बाद प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा।

स्टारकास्ट

'जेलर 2' से जुड़ीं विद्या बालन

'जेलर' का दूसरा भाग 'जेलर 2' बनाया जा रहा है, जिससे दर्शकों को और भी बड़ी उम्मीदें हैं। फिल्म को पहले से ज्यादा दमदार बनाने के लिए निर्माता नए और नामचीन कलाकार जोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में विद्या बालन की 'जेलर 2' में एंट्री करा दी गई है। ये विद्या की लंबे समय बाद एक बड़ी कमर्शियल फिल्म होगी। कुल मिलाकर 'जेलर 2' पहले से भी ज्यादा बड़ी, ज्यादा स्टार पावर वाली और दमदार फिल्म बनने वाली है।

रजामंदी

स्क्रिप्ट और किरदार सुनते ही विद्या ने कर दी हां

विद्या को 'जेलर 2' की कहानी और इसमें अपना किरदार बहुत पसंद आया। उनका रोल सिर्फ नाम के लिए नहीं है, बल्कि कहानी में एक बड़ा मोड़ लाने वाला है। फिल्म में वो रजनीकांत को बराबर की टक्कर देती दिखेंगी। फिल्म में उनकी भूमिका भावनाओं से लबरेज, मजबूत और गहराई वाली होगा, जो इसकी कहानी को और असरदार बनाएगी। यही वजह है कि हमेशा हटकर और जोरदार भूमिकाएं निभाने वाली विद्या ने फौरन फिल्म के लिए हामी भर दी।

Advertisement

रिलीज

कब रिलीज हो रही फिल्म?

निर्माताओं की योजना है कि 'जेलर 2' को 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाए। ये तारीख इसलिए चुनी जा रही है, क्योंकि इस दौरान लंबा छुट्टी वाला वीकेंड मिलता है, जिससे बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा भीड़ जुटने और मुनाफा बढ़ाने में मदद मिल सके। ये रणनीति 'जेलर' की तरह ही है, जो अगस्त में रिलीज होकर जबरदस्त हिट साबित हुई थी। फिल्म में रजनीकांत फिर टाइगर मुथुवेल पांडियन के दमदार किरदार में वापसी करने जा रहे हैं।

Advertisement

कमाई

'जेलर' ने कमाए थे 600 करोड़

विद्या साल 2019 में 'नेरकोंडा पारवाई' नाम की तमिल फिल्म में दिखी थीं, जिसके हीरो अजित कुमार थे। इसके जरिए विद्या ने तमिल सिनेमा में एंट्री की थी। हालांकि, इसमें उनकी मेहमान भूमिका थी। 'जेलर' साल 2023 में आई थी। 200 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 600 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था। अब 'जेलर 2' के जरिए रजनीकांत अब विद्या के साथ मिलकर बड़ा धमाका करने की तैयारी में हैं।

Advertisement