जावेद जाफरी की 'मायासभा' का मोशन पोस्टर जारी, खूंखार अवतार उड़ा देगा होश

लेखन ज्योति सिंह 03:39 pm Nov 13, 202503:39 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता जावेद जाफरी की आगामी फिल्म 'मायासभा' काफी समय से चर्चा में थी। निर्माताओं ने फिल्म का मोशन पोस्टर जारी कर दिया है। पोस्टर में अभिनेता को डरावने खूंखार अतवार में दिखाया गया है, जिसे देखने के बाद लोगों का उत्साह बढ़ गया है। फिल्म के निर्देशन की कमान राही अनिल बर्वे ने संभाली है, जो 'तुम्बाड' जैसी सफल फिल्म काे निर्देशित कर चुके हैं। एक बार फिर वह रहस्य और रोमांच से भरपूर 'मायासभा' लेकर आ रहे हैं।