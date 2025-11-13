जावेद जाफरी की 'मायासभा' का मोशन पोस्टर जारी, खूंखार अवतार उड़ा देगा होश 

जावेद जाफरी की 'मायासभा' का मोशन पोस्टर जारी, खूंखार अवतार उड़ा देगा होश
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता जावेद जाफरी की आगामी फिल्म 'मायासभा' काफी समय से चर्चा में थी। निर्माताओं ने फिल्म का मोशन पोस्टर जारी कर दिया है। पोस्टर में अभिनेता को डरावने खूंखार अतवार में दिखाया गया है, जिसे देखने के बाद लोगों का उत्साह बढ़ गया है। फिल्म के निर्देशन की कमान राही अनिल बर्वे ने संभाली है, जो 'तुम्बाड' जैसी सफल फिल्म काे निर्देशित कर चुके हैं। एक बार फिर वह रहस्य और रोमांच से भरपूर 'मायासभा' लेकर आ रहे हैं।
मायासभा
पोस्टर में जावेद को पहचानना मुश्किल
'मायासभा' के पोस्टर में जावेद बूढ़े व्यक्ति के रूप में दिखे हैं, जिसके लंबे और उलझे बाल हैं। चेहरे पर अजीब मुखौटा है जिसमें उन्हें पहचानना नामुमकिन लगता है। निर्माताओं ने कैप्शन में लिखा, 'एक दशक पहले हमने एक पागलपन का खुलासा किया था, एक ऐसा प्रयोग जो अजीब, अथाह और अकल्पनीय था। अब वह अभिशाप टूट गया है। परमेश्वर खन्ना (जावेद) की रहस्यमयी दुनिया आ रही है।' फिल्म की रिलीज तारीख और अन्य कास्ट का ऐलान होना बाकी है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्टर
A decade ago, we unleashed a madness — an experiment too strange, unspeakable even for those who dare to fathom the abyss. The curse is finally broken. The mysterious world of Parmeshwar Khanna will finally see the light. Enjoy your gold hunt.#Mayasabha #TheHallOfIllusion pic.twitter.com/HBtpD5mOco— rahi anil barve (@BarveRahi) November 13, 2025