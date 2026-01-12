माही विज ट्रोल्स पर बरसीं, बोलीं- बहुत सस्ते और गिरे हुए हो; 'थू' है तुम पर

टीवी अभिनेत्री माही विज ने जय भानुशाली से तलाक के बाद अपने दोस्त नदीम कुरैशी के साथ उड़ रही अफेयर की खबरों पर चुप्पी तोड़ते हुए जोरदार पलटवार किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर माही ने अफवाह फैलाने वालों को आड़े हाथों लिया और अपने पवित्र रिश्ते पर कीचड़ उछालने वालों को 'शर्म' करने की सलाह दी। उन्होंने दो-टूक कहा कि नदीम उनके लिए 'गॉडफादर' जैसे हैं और उनके चरित्र पर उठ रहे सवाल बेहद शर्मनाक हैं।

नाराजगी हजम नहीं हो रहा हमारा तलाक? माही ने एक वीडियो जारी कर ट्रोलर्स को फटकार लगाते हुए कहा कि वो एक गरिमापूर्ण तलाक को पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा, "सिर्फ इसलिए कि हमने सम्मान के साथ तलाक लिया है, आप लोगों को यह हजम नहीं हो रहा। आपको विवाद चाहिए। आप किसी भी हद तक गिर सकते हैं।" अफवाहों का सबसे बड़ा कारण माही की बेटी तारा का नदीम को 'अब्बा' पुकारना था। माही ने इस पर भी ट्रोलर्स काे खूब खरी-खोटी सुनाई।

गुस्सा शर्म आनी चाहिए आप लोगों को- माही माही ने कहा, "नदीम मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, जिसके लिए मैं पिछले 6 साल से पोस्ट कर रही हूं। ये मेरा और जय का फैसला था कि तारा उन्हें 'अब्बा' बुलाएगी। तुमने इस शब्द को इतना घिनौना बना दिया? शर्म आनी चाहिए। वो मेरे दिल और रूह के करीब हैं। क्या आप अपने बेस्ट फ्रेंड, भाई या बहन को 'आई लव यू' नहीं कहते? आप एक औरत के बारे में बिना कुछ जाने इतनी गंदगी कैसे लिख सकते हैं?"

अंजाम "गंदगी फैलाना बंद करो, कर्मा सबको देखेगा" माही ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी गरिमा और अपने दोस्तों के सम्मान के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेंगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, "जो लोग मेरे और नदीम के बारे में ये घटिया बातें लिख रहे हैं, उन पर थू है। गंदगी फैलाना बंद करो। कर्मा सबको भुगतना पड़ता है। मैं अपने चरित्र पर कीचड़ नहीं उछालने दूंगी। तुम लोग बेहद सस्ते और गिरे हुए हो और कर्मा तुम्हारे सामने जरूर आएगा।"

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए वीडियो Mahi Vij breaking her silence on rumors that she's romantically involved with Nadeem Qureshi (referred to as her best friend and a "godfather" figure) following her mutual divorce from actor Jay Bhanushali (whom she calls "Jai").



