माही विज पर उठी उंगली तो भड़क उठीं अंकिता लोखंडे, बोलीं- जीने दो लोगों को 

सोशल मीडिया पर सितारों को ट्रोल करना अब आम बात हो गई है, लेकिन जब बात अपनों पर आती है तो अंकिता लोखंडे खामोश नहीं बैठतीं। हाल ही में अभिनेत्री माही विज और नदीम नदज के बीच डेटिंग की उड़ती अफवाहों को लेकर ट्रोलर्स ने जब हद पार की तो अंकिता अपनी दोस्त के बचाव में ढाल बनकर खड़ी हो गईं। उन्होंने न केवल ट्रोलर्स को फटकारा, बल्कि उन्हें अपनी मर्यादा में रहने की नसीहत भी दे डाली।

जवाब ट्रोलर्स को अंकिता लोखंडे का दो टूक जवाब अंकिता ने लिखा, 'आज मैं एक दोस्त के तौर पर कुछ कहना चाहती हूं। माही और नदीम के रिश्ते पर जिस तरह की टिप्पणियां लोग कर रहे हैं, उससे मैं बहुत परेशान हूं। मैं माही, नदीम और जय को बहुत अच्छी तरह जानती हूं। मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूं कि नदीम हमेशा से माही और जय के लिए पिता समान रहे हैं और तारा के लिए एक पिता की तरह हैं। बस इतना ही। इसके अलावा और कुछ नहीं।'

दो टूक बाहरी लोगों को परखने का हक नहीं अंकिता ने आगे लिखा कि कुछ रिश्ते सम्मान, प्यार और सालों के भरोसे पर टिके होते हैं और बाहरी लोगों को उन्हें परखने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने अपने पोस्ट में ये भी लिखा कि एक दोस्त के नाते वो इस बात की गवाही दे सकती हैं कि नदीम एक ऐसे इंसान हैं, जो मुश्किल समय में हमेशा लोगों के साथ खड़े रहे हैं, जिसमें अंकिता खुद भी शामिल हैं।

बचाव नदीम हम सबके लिए फरिश्ते जैसे हैं- अंकिता अंकिता ने अंत में लिखा, 'मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है। माही और जय, आप माता-पिता के रूप में अद्भुत काम कर रहे हैं। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। जो लोग नकारात्मकता फैला रहे हैं, रुक जाओ। लोगों को उनकी जिंदगी जीने दें। कर्मा सब देख रहा है। माही और जय आई लव यू और नदीम आप वाकई सबसे बेहतरीन इंसानों में से एक हैं। आप हममें से कइयों के लिए भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हैं।'

