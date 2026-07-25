मद्रास हाईकोर्ट ने विजय की फिल्म 'जन नायकन' लीक मामले में आरोपी को दी अग्रिम जमानत

मद्रास हाई कोर्ट ने 'जन नायकन' फिल्म लीक मामले में एक शख्स को एंटीसिपेटरी बेल दे दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की यह फिल्म रिलीज से पहले ही ऑनलाइन लीक हो गई थी।

कोर्ट ने माना कि उसके खिलाफ पायरेसी का कोई सीधा सबूत नहीं है। यही नहीं, उस शख्स ने जांच में पुलिस की मदद भी की थी और एक सह-आरोपी की गिरफ्तारी का गवाह भी रहा था।