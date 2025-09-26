OTT पर कहां देखें विद्युत जामवाल की 'मद्रासी'? (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@mevidyutjammwal)

विद्युत जामवाल की 'मद्रासी' अपनी OTT रिलीज को तैयार, जानिए कब और कहां देखें

लेखन दीक्षा शर्मा 01:06 pm Sep 26, 202501:06 pm

क्या है खबर?

विद्युत जामवाल को पिछली बार फिल्म 'मद्रासी' में देखा गया था, जिसमें वह जबरदस्त एक्शन नजर आए, वहीं बॉक्स ऑफिस पर भी इसने अच्छा प्रदर्शन किया। इस साल 5 सितंबर को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन एआर मुरुगादॉस ने किया था। अब 'मद्रासी' अपनी OTT रिलीज को तैयार है। जो दर्शक इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए, वो अब इसे OTT पर देख सकते हैं। आइए जानें आप ये फिल्म OTT पर कब और कहां देख पाएंगे।