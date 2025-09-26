LOADING...
विद्युत जामवाल की 'मद्रासी' अपनी OTT रिलीज को तैयार, जानिए कब और कहां देखें 
लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 26, 2025
01:06 pm
क्या है खबर?

विद्युत जामवाल को पिछली बार फिल्म 'मद्रासी' में देखा गया था, जिसमें वह जबरदस्त एक्शन नजर आए, वहीं बॉक्स ऑफिस पर भी इसने अच्छा प्रदर्शन किया। इस साल 5 सितंबर को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन एआर मुरुगादॉस ने किया था। अब 'मद्रासी' अपनी OTT रिलीज को तैयार है। जो दर्शक इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए, वो अब इसे OTT पर देख सकते हैं। आइए जानें आप ये फिल्म OTT पर कब और कहां देख पाएंगे।

तारीख

1 अक्टूबर से अमेजन प्राइम वीडियो पर देखें फिल्म

'मद्रासी' का प्रीमियर 1 अक्टूबर, 2025 से अमेजन प्राइम वीडियो पर होने वाला है। OTT प्लेटफॉर्म ने इसकी घोषणा करते हुए लिखा, 'अपने आप को अपने मद्रासी के साथ एक पागलपन भरी सवारी के लिए तैयार कर लें।' इस फिल्म को आप हिंदी के साथ तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम भाषा में भी देख सकते हैं। बता दें कि इस फिल्म में सिवकार्थिकेयन, रुक्मिणी वसंत, बीजू मेनन, विक्रांथ और शब्बीर कल्लारक्कल जैसे कलाकार भी हैं।

ट्विटर पोस्ट

