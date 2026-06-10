'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' ने 5 दिन में मचाई धूम, 4.5 मिलियन व्यूज के साथ आखिर क्यों बनी यह सबकी पहली पसंद?

'मेड इन इंडिया' ओरमैक्स चार्ट्स में है टॉप पर

ओरमैक्स मीडिया के व्यूअरशिप चार्ट्स में यह सीरीज सबसे आगे है और अपनी असली कहानी के लिए लोगों से ढेर सारा प्यार पा रही है।

अमूल ने भी एक मजेदार ऐड के जरिए इसे सराहा, वहीं इंडिया पोस्ट ने इसका जश्न मनाने के लिए एक खास पोस्टकार्ड और लिफाफा जारी किया।

नसीरुद्दीन शाह और जिम सरभ जैसे सितारों के साथ, कलाकारों ने कहानी में जान डाल दी है।

निर्माताओं का कहना है कि वे इस पूरे समर्थन के लिए आभारी हैं, क्योंकि 'मेड इन इंडिया' अब एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक घटना बन गई है।