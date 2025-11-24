जिमी शेरगिल की फिल्म 'मैजिकल वॉलेट' का पोस्टर जारी, पैसों के पीछे भागते दिखे अभिनेता

फिल्म

जादुई बटुए के इर्द-गिर्द घूमेगी फिल्म की कहानी

निर्माताओं की तरफ से 'मैजिकल वॉलेट' का पोस्टर जारी करते हुए कैप्शन दिया गया, 'जल्द ही आ रहा है। बटुआ खुलने पर हकीकत सामने आ जाएगी। पेश है जादुई बटुए की पहली झलक, जहां अराजकता के पास मुद्रा है और नियति के पास बचा छुट्टा।' निर्देशक नितिन के मुताबिक, फिल्म की कहानी जादुई बटुए और पौराणिक कथाओं से जुड़ाव के इर्द-गिर्द घूमेगी। फिल्म की शूटिंग फरवरी, 2026 से शुरू की जाएगी, जिसके लिए वाराणसी शहर को चुना गया है।