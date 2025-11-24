LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / जिमी शेरगिल की फिल्म 'मैजिकल वॉलेट' का पोस्टर जारी, पैसों के पीछे भागते दिखे अभिनेता
जिमी शेरगिल की फिल्म 'मैजिकल वॉलेट' का पोस्टर जारी, पैसों के पीछे भागते दिखे अभिनेता
फिल्म 'मैजिकल वॉलेट' का पोस्टर जारी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@taranadarsh)

जिमी शेरगिल की फिल्म 'मैजिकल वॉलेट' का पोस्टर जारी, पैसों के पीछे भागते दिखे अभिनेता

लेखन ज्योति सिंह
Nov 24, 2025
12:48 pm
क्या है खबर?

अभिनेता जिमी शेरगिल की आगामी फिल्म 'मैजिकल वॉलेट' की घोषणा के बाद निर्माताओं ने इसका पहला पोस्टर जारी कर दिया है। इस आगामी कॉमेडी-ड्रामा फिल्म में जिमी के साथ संजय मिश्रा और अंचल सिंह अहम किरदार में हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान नितिन एन कुशवाहा ने संभाली है, जो फीचर फिल्म मुजफ्फरनगर (2017) में सहायक निर्देशक रह चुके हैं। वहीं 'मैजिकल वॉलेट' का निर्माण नरेश कुशवाहा ने किया है।

फिल्म

जादुई बटुए के इर्द-गिर्द घूमेगी फिल्म की कहानी

निर्माताओं की तरफ से 'मैजिकल वॉलेट' का पोस्टर जारी करते हुए कैप्शन दिया गया, 'जल्द ही आ रहा है। बटुआ खुलने पर हकीकत सामने आ जाएगी। पेश है जादुई बटुए की पहली झलक, जहां अराजकता के पास मुद्रा है और नियति के पास बचा छुट्टा।' निर्देशक नितिन के मुताबिक, फिल्म की कहानी जादुई बटुए और पौराणिक कथाओं से जुड़ाव के इर्द-गिर्द घूमेगी। फिल्म की शूटिंग फरवरी, 2026 से शुरू की जाएगी, जिसके लिए वाराणसी शहर को चुना गया है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्टर