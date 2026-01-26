अजय देवगन और संजय दत्त की फिल्म पर आया अपडेट

अजय देवगन और संजय दत्त पहली बार आमने-सामने, एक्शन फिल्म का हुआ ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 04:12 pm Jan 26, 202604:12 pm

क्या है खबर?

हिंदी सिनेमा में अजय देवगन और संजय दत्त का याराना किसी से छिपा नहीं है। दोनों अपने-अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र कई बार कर चुके हैं। दोनों ने साथ मिलकर 'ऑल द बेस्ट', 'रास्कल्स' और 'सन ऑफ सरदार' जैसी कई कॉमेडी फिल्में कीं। कुछ एक्शन फिल्मों का हिस्सा भी बने, लेकिन कभी साथ में स्क्रीन साझा नहीं की। अब पहली बार दोनों सितारों को एक ही फिल्म में एक-दूसरे के खिलाफ एक्शन करते देखा जाएगा।