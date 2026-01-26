LOADING...
अजय देवगन और संजय दत्त पहली बार आमने-सामने, एक्शन फिल्म का हुआ ऐलान

लेखन ज्योति सिंह
Jan 26, 2026
04:12 pm
क्या है खबर?

हिंदी सिनेमा में अजय देवगन और संजय दत्त का याराना किसी से छिपा नहीं है। दोनों अपने-अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र कई बार कर चुके हैं। दोनों ने साथ मिलकर 'ऑल द बेस्ट', 'रास्कल्स' और 'सन ऑफ सरदार' जैसी कई कॉमेडी फिल्में कीं। कुछ एक्शन फिल्मों का हिस्सा भी बने, लेकिन कभी साथ में स्क्रीन साझा नहीं की। अब पहली बार दोनों सितारों को एक ही फिल्म में एक-दूसरे के खिलाफ एक्शन करते देखा जाएगा।

मुहर

लव रंजन ने दोनों सितारों के साथ काम करने पर लगाई मुहर

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, निर्देशक लव रंजन ने पुष्टि करते हुए कहा कि वह एक बड़ी रोमांचक फिल्म की तैयारी में जुटे हैं, जिसमें अजय और संजय के अलावा, तमन्ना भाटिया होंगी। उन्होंने कहा, "अजय सर और संजू सर ने 25 सालों में कई बार साथ काम किया। फिर भी, उन्होंने कभी साथ में एक्शन फिल्म नहीं की। यह चौंकाने वाली बात है। यह बेहद रोमांचक है कि हमें पहली बार उन्हें एक एक्शन फिल्म में देखने का मौका मिलेगा।"

रिलीज

दिसंबर, 2026 में रिलीज करने की योजना

रिपोर्ट के मुताबिक, लव फिल्म्स के बैनत तले बन रही फिल्म में अजय और संजय आमने-सामने होंगे। चर्चा है कि फिल्म का शीर्षक 'रेंजर' होगा। इस बारे में पूछने पर निर्देशक ने कहा, "रेंजर एक अस्थायी नाम है। हमेशा की तरह, हम सही नाम तय करने की कोशिश में हैं। फिल्म रिलीज होने में 11 महीने बाकी हैं। तो, उम्मीद है कि तब तक हम कोई नाम ढूंढ लेंगे।" बता दें कि यह फिल्म 4 दिसंबर, 2026 को रिलीज होगी।

