'लव मॉकटेल 3' का भावनात्मक सफर शुरू, ZEE5 पर दिखेगी पिता और बेटी के लिए कस्टडी की जंग मनोरंजन May 01, 2026

'लव मॉकटेल 3' ZEE5 पर स्ट्रीम हो चुकी है और यह फिल्म इस लोकप्रिय कन्नड़ फ्रेंचाइजी की आखिरी कड़ी है। इस बार कहानी में हम आदित्य (डार्लिंग कृष्णा) से मिलते हैं, जो अपनी गोद ली हुई बेटी निधि के अकेले पिता बने हुए हैं। हालात तब और पेचीदा हो जाते हैं जब डॉक्टर शांता आती हैं और दावा करती हैं कि निधि उनकी पोती है। इसके बाद अचानक कस्टडी को लेकर एक जंग छिड़ जाती है।