'लोका चैप्टर-1 चंद्रा' OTT पर तहलका मचाने के लिए तैयार (तस्वीर: एक्स/@DulquerSalmaan)

'लोका चैप्टर-1 चंद्रा' OTT पर तहलका मचाने के लिए तैयार, जानिए कब होगी रिलीज

लेखन ज्योति सिंह
Oct 15, 2025
08:39 pm
क्या है खबर?

सुपरहिट मलयालम फिल्म 'लोका चैप्टर-1 चंद्रा' सिनेमाघरों में 28 अगस्त को रिलीज हुई थी। इसने न सिर्फ दर्शकों, बल्कि फिल्म समीक्षकों से भी खूब वाहवाही लूट थी। बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाने वाली इस फिल्म को देखने से जो लोग चूक गए थे, उनके लिए इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। कल्याणी प्रियदर्शन की फिल्म 'लोका चैप्टर-1 चंद्रा' OTT पर तहलका मचाने की तैयारी में है। निर्माताओं ने खुद एक पोस्ट साझा करते हुए अपडेट दे दिया है।

रिलीज

इस OTT प्लेटफॉर्म पर देगी दस्तक

'लोका चैप्टर-1 चंद्रा' को जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जाएगा। निर्माताओं ने आधिकारिक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'एक नए ब्रह्मांड की शुरुआत। लोका चैप्टर 1: चंद्रा, जल्द ही जियोहॉटस्टार पर आ रही है।' हालांकि, OTT रिलीज की तारीख का ऐलान नहीं किया है। बता दें कि दुलकार सलमान द्वारा निर्मित 'लोका चैप्टर-1 चंद्रा' ने भारत में कुल 155.61 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। ये साल 2025 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली मलयालम फिल्म बन चुकी है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट