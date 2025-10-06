'लोका चैप्टर 1' ने रचा इतिहास, 'थुडराम' का रिकॉर्ड तोड़कर इस मामले में मार ली बाजी

'लोका चैप्टर 1' ने रचा इतिहास, 'थुडराम' का रिकॉर्ड तोड़कर इस मामले में मार ली बाजी
क्या है खबर?
इस वक्त सिनेमाघरों में साउथ और बॉलीवुड फिल्मों का जलवा देखने को मिल रहा है। इस बीच 'लोका चैप्टर 1- चंद्रा' ने बड़ी सफलता हासिल की है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 28 अगस्त को रिलीज हुई थी। इसने न सिर्फ भारतीय बल्कि दुनियाभर के सिनेमाघरों में धूम मचाई है। यही वजह है कि कल्याणी प्रियदर्शन की फिल्म ने रिलीज के करीब 39 दिन बाद 2025 की शीर्ष-10 सबसे बड़ी फिल्मों की सूची में अपनी जगह बना ली है।
कारोबार
मलयालम भाषा में सबसे ज्यादा कमाने वाली बनी फिल्म
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, 'लोका चैप्टर 1- चंद्रा' ने छठे वीकेंड में 1.80 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। फिल्म ने भारत में अब तक कुल 119 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे पहले नागा चैतन्य की फिल्म 'थुडारम' के पास ये रिकॉर्ड मौजूद था, लेकिन 'लोका चैप्टर 1- चंद्रा' इसे पीछे छोड़ दिया है। फिल्म दुनियाभर में करीब 298 करोड़ रुपये की कमाई के साथ 300 करोड़ के क्लब में शामिल होने को तैयार है।
OG
शीर्ष-10 बड़ी फिल्मों में बना ली जगह
'लोका चैप्टर 1- चंद्रा' साल 2025 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है। इसने पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम OG' को पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि 'दे कॉल हिम OG' ने दुनिया भर में 277.85 करोड़ का कारोबार किया है। इस सूची में 'छावा' (827.06 करोड़), 'सैयारा' (570.67 करोड़), 'कुली' (516.93 करोड़), 'वॉर 2' (371.26 करोड़), 'महावतार नरसिम्हा' (320.79 करोड़) 'हाउसफुल 5' (304.12 करोड़), 'एल2- एमपुरान' (268.05 करोड़) का नाम भी शामिल है।