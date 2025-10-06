'लोका चैप्टर 1' का दिखा दबदबा (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@kalyanipriyadarshan)

'लोका चैप्टर 1' ने रचा इतिहास, 'थुडराम' का रिकॉर्ड तोड़कर इस मामले में मार ली बाजी

लेखन ज्योति सिंह 07:22 pm Oct 06, 202507:22 pm

क्या है खबर?

इस वक्त सिनेमाघरों में साउथ और बॉलीवुड फिल्मों का जलवा देखने को मिल रहा है। इस बीच 'लोका चैप्टर 1- चंद्रा' ने बड़ी सफलता हासिल की है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 28 अगस्त को रिलीज हुई थी। इसने न सिर्फ भारतीय बल्कि दुनियाभर के सिनेमाघरों में धूम मचाई है। यही वजह है कि कल्याणी प्रियदर्शन की फिल्म ने रिलीज के करीब 39 दिन बाद 2025 की शीर्ष-10 सबसे बड़ी फिल्मों की सूची में अपनी जगह बना ली है।