'परम सुंदरी' की OTT रिलीज पर आया अपडेट, जानिए कब और कहां देख सकेंगे फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 06:55 pm Oct 06, 202506:55 pm

क्या है खबर?

अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की रोमांटिक-ड्रामा फिल्म 'परम सुंदरी' अगस्त, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म में सिद्धार्थ और जाह्नवी के अभिनय को काफी सराहा गया था। यहां तक कि ये उनके करियर की बेस्ट फिल्म बताई गई थी। दिनेश विजान के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म को तुषार जलोटा ने निर्देशित किया था। अब 'परम सुंदरी' की OTT रिलीज पर अपडेट आ गया है।