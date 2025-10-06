'परम सुंदरी' की OTT रिलीज पर आया अपडेट, जानिए कब और कहां देख सकेंगे फिल्म
क्या है खबर?
अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की रोमांटिक-ड्रामा फिल्म 'परम सुंदरी' अगस्त, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म में सिद्धार्थ और जाह्नवी के अभिनय को काफी सराहा गया था। यहां तक कि ये उनके करियर की बेस्ट फिल्म बताई गई थी। दिनेश विजान के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म को तुषार जलोटा ने निर्देशित किया था। अब 'परम सुंदरी' की OTT रिलीज पर अपडेट आ गया है।
ओटीटी
इस दिन OTT पर दस्तक देगी फिल्म
ओटीटीप्ले की रिपोर्ट के मुताबिक, सिद्धार्थ और जाह्नवी की फिल्म 'परम सुंदरी' 24 अक्टूबर काे डिजिटल डेब्यू कर सकती है। इसे प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया जा सकता है। हालांकि निर्माताओं की तरफ से आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। माना जा रहा है कि दीवाली, 2025 के खास मौके पर ये फिल्म OTT पर धमाका करने आ सकती है। बता दें कि 'परम सुंदरी' ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 61.29 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।
कहानी
दिल्ली और दक्षिण भारत की प्रेम कहानी
'परम सुंदरी' की कहानी की बात करें तो फिल्म में सिद्धार्थ ने दिल्ली के लड़के परम का किरदार निभाया है जबकि जाह्नवी ने केरल की लड़की सुंदरी का किरदार निभाया है। परम अपने डेटिंग ऐप पर रिसर्च करने के लिए केरल पहुंचता है, जहां उसे सुंदरी से प्यार हो जाता है। फिल्म में सिद्धार्थ और जाह्नवी के अलावा संजय कपूर, इनायत वर्मा, सिद्धार्थ शंकर, रेन्जी पणिक्कर और मनजोत सिंह भी अहम किरदार में हैं।