'लॉक अप 2': श्रेया कालरा के सिर सजा ताज, शिवांगी जोशी-शिल्पा शिंदे को दी करारी मात

'लॉक अप सीजन 2' के शुरुआती एपिसोड्स से ही श्रेया ने खुद को शो के केंद्र में रखा।

शिल्पा शिंदे और आकांक्षी चमोला जैसे प्रतियोगियों के साथ तीखी बहस और अपनी बेबाक राय से वो लगातार चर्चा में बनी रहीं।

अपनी रणनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए उन्होंने घर की राजनीति को बखूबी संभाला। अंतिम चरण में मिली विशेष शक्तियों का सही इस्तेमाल कर उन्होंने एलिमिनेशन से खुद को बचाया और अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़कर फिनाले में जगह पक्की की।