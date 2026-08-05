'लॉक अप 2': श्रेया कालरा के सिर सजा ताज, शिवांगी जोशी-शिल्पा शिंदे को दी करारी मात
क्या है खबर?
महीनों तक चले तीखे ड्रामे और कड़े टास्क के बाद आखिरकार 'लॉक अप सीजन 2' का धमाकेदार समापन हो गया है। अपने शानदार बेबाक अंदाज और चतुर रणनीतियों के दम पर श्रेया कालरा ने चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम कर ली। ग्रैंड फिनाले की रेस में श्रेया ने शिवांगी जोशी, राम कपूर, योगेश रावत और शिल्पा शिंदे जैसे धुरंधरों को मात देकर जीत का ताज अपने काम किया। उन्हें 1 करोड़ रुपये के साथ 'लॉकअप- चैंपियन' का खिताब भी दिया गया।
इनाम
ट्रॉफी के साथ जीतीं 1 करोड़ की प्राइज मनी
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रेया कालरा ने 'लॉक अप सीजन 2' का खिताब अपने नाम कर लिया है। ग्रैंड फिनाले के दौरान शो के होस्ट रितेश देशमुख और फराह खान ने उनकी जीत का ऐलान करते हुए उन्हें ट्रॉफी और 1 करोड़ रुपये की नकद पुरस्कार राशि सौंपी।
इस कड़े मुकाबले में अभिनेत्री शिवांगी जोशी पहली रनर-अप बनीं। इसके अलावा फाइनल तक पहुंचे शीर्ष 5 प्रतियोगियों में राम कपूर, योगेश रावत और शिल्पा शिंदे शामिल रहे।
मुकाबला
कड़े मुकाबले में सबको चटाई धूल
इस कांटे की टक्कर में श्रेया का मुकाबला आसान नहीं था। उनके सामने शिवांगी, राम कपूर, योगेश रावत और शिल्पा शिंदे जैसे दिग्गज खड़े थे।
एक तरफ शिवांगी की विशाल फैन फॉलोइंग थी, वहीं राम कपूर का अनुभव और शिल्पा का तजुर्बा था।
हालांकि, श्रेया ने अपने निडर अंदाज से सभी को पछाड़ दिया। उन्होंने न सिर्फ टास्क में अपना 100 प्रतिशत दिया, बल्कि वोटिंग ट्रेंड्स में भी बाजी मारते हुए 'लॉक अप 2' का ताज अपने नाम कर लिया।
सफर
ऐसा रहा श्रेया कालरा का फिनाले तक का सफर
'लॉक अप सीजन 2' के शुरुआती एपिसोड्स से ही श्रेया ने खुद को शो के केंद्र में रखा।
शिल्पा शिंदे और आकांक्षी चमोला जैसे प्रतियोगियों के साथ तीखी बहस और अपनी बेबाक राय से वो लगातार चर्चा में बनी रहीं।
अपनी रणनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए उन्होंने घर की राजनीति को बखूबी संभाला। अंतिम चरण में मिली विशेष शक्तियों का सही इस्तेमाल कर उन्होंने एलिमिनेशन से खुद को बचाया और अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़कर फिनाले में जगह पक्की की।
ट्विटर पोस्ट
शो जीतकर खुशी से झूम उठीं श्रेया
Her happiness says it all 😭❤️!!!— 𝑵𝒂𝒉𝒚𝒂𝒏 (@Nahyan_here) August 5, 2026
After such a long time a truly deserving winner has won a reality show ❤️ !!#ShreyaKalra #LockUpp2 pic.twitter.com/elb7hlpRTi
दूसरा सीजन
फराह-रितेश ने की 'लॉक अप 2' की मेजबानी
'लॉक अप 2' 27 जून से नेटफ्लिक्स पर शुरू हुआ था। इस शो की थीम अत्याचार भरे कटघरे (जेल) पर आधारित है, जहां प्रतियोगियों को बुनियादी सुविधाओं के लिए कठिन टास्क करने और अपनी जिंदगी के राज खोलने पड़ते हैं।
इस सीजन में शिवांगी जोशी, श्रेया कालरा, राम कपूर, शिल्पा शिंदे, योगेश रावत, हर्षद चोपड़ा, धीरज धूपर और रियाज अली जैसे बड़े चेहरों ने भाग लिया था।
इस बार शो की मेजबानी फराह खान और रितेश देशमुख ने की।
पिछला सीजन
मुनव्वर फारूकी ने जीती थी 'लॉक अप 1' की ट्रॉफी
'लॉक अप' का पहला सीजन बेहद चर्चित रहा था, जिसे बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने होस्ट किया था।
ऑल्ट बालाजी और एमएक्स प्लेयर पर प्रसारित इस रियलिटी शो के अत्याचार भरे कटघरे में कई मशहूर हस्तियां कैद हुई थीं। महीनों तक चले ड्रामे, तीखे विवादों और कठिन टास्क को पार करते हुए स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने 'लॉक अप सीजन 1' की चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम की थी।
इस शो से उनकी लोकप्रियता में खूब इजाफा हुआ था।