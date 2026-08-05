पाकिस्तान के बॉक्सर भी लापता हैं (फाइल तस्वीर)

राष्ट्रमंडल खेल 2026 खत्म होने के बाद पाकिस्तानी बॉक्सर समेत कई एथलीट हुए लापता

लेखन आदर्श कुमार 10:56 am Aug 05, 202610:56 am

क्या है खबर?

राष्ट्रमंडल खेल 2026 के समापन के बाद स्कॉटलैंड में कई एथलीटों के लापता होने की खबर है। इसके बाद पुलिस स्कॉटलैंड ने उन खिलाड़ियों की तलाश को लेकर जांच शुरू कर दी है, जो अपनी-अपनी टीमों के साथ स्वदेश नहीं लौटे। पुलिस ने मंगलवार को पुष्टि की है कि उसे कई ऐसे एथलीटों की रिपोर्ट मिली है, जिनका ग्लासगो में रविवार को समाप्त हुए खेलों के बाद कोई पता नहीं चल पाया है। इसमें पाकिस्तान का एक बॉक्सर भी है।