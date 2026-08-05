'लॉकअप सीजन 2' का ग्रैंड फिनाले

'लॉकअप सीजन 2' का ग्रैंड फिनाले कब और कहां देखें? विजेता को मिलेगी इतनी पुरस्कार राशि

लेखन ज्योति सिंह 10:38 am Aug 05, 202610:38 am

क्या है खबर?

एकता कपूर का रियलिटी शो 'लॉकअप सीजन 2' अपने ग्रैंड फिनाले की चाैखट पर आ चुका है। प्रतियोगियों में सिर्फ 5 लोग बचे हैं, इसलिए जल्द पता चल जाएगा कि शो की ट्रॉफी किसके हाथ में जाएगी और पुरस्कार राशि का हकदार कौन होगा। शो के प्रोमो के मुताबिक, मशहूर हस्तियों और पत्रकारों से बनी जूरी शो में शामिल होकर विजेता का फैसला करने के लिए अपना वोट डालेगी। आइए जानते हैं कि फिनाले को कब और कहां देख सकेंगे।