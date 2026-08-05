करियर के इस पड़ाव पर काजोल का बड़ा कदम

काजोल का करियर के 30 साल बाद बदला मन, अब करेंगी वो; जो कभी नहीं किया

लेखन नेहा शर्मा 11:25 am Aug 05, 202611:25 am

क्या है खबर?

'अल्फा' को लेकर जारी बहस के बीच अभिनेत्री काजोल इसके समर्थन में उतरी हैं। आलिया भट्ट और शरवरी वाघ अभिनीत इस एक्शन फिल्म के विचार को शानदार बताते हुए काजोल ने कहा कि सिनेमा में महिलाओं के किरदार अब केवल साइड रोल तक सीमित नहीं हैं। अपने 52वें जन्मदिन पर काजोल ने माना कि उनके 3 दशकों के करियर में पर्दे पर महिलाओं की भूमिकाओं में बड़ा बदलाव आया है और हिंदी सिनेमा आखिरकार उन्हें सही जगह दे रहा है।