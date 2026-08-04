अंचल खुराना का दावा, बोलीं- 'लॉक अप' में अभिनय कर रही हैं शिवांगी जोशी

अंचल ने हर्षद के साथ शिवांगी के बर्ताव को ही उनकी 'असली पर्सनालिटी' बताया। उन्होंने यह भी दावा किया कि शिवांगी ने एक बार उन पर बॉयफ्रेंड (जो कुशाल टंडन बताए जाते हैं) के पीछे भागने का आरोप लगाया था।

'उनसे पर्सनली मिलने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो उनके साथ काम कर चुकी हूं।' अंचल ने बताया और हर्षद की दयालुता की तारीफ भी की।

अब इस पूरे मामले पर फैंस के बीच बहस छिड़ गई है कि रियलिटी शो में जो कुछ भी दिखाया जाता है, क्या वह हमेशा पूरी सच्चाई होता है।