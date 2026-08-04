अंचल खुराना का दावा, बोलीं- 'लॉक अप' में अभिनय कर रही हैं शिवांगी जोशी
'लॉक अप' का माहौल अब और भी गर्मा गया है। अंचल खुराना ने अपने साथी प्रतियोगी शिवांगी जोशी पर आरोप लगाया है कि वह शो में अपनी असलियत छुपा रही हैं।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब हर्षद चोपड़ा ने हाल ही में अपनी फाइनल की जगह शिवांगी को दे दी। इस फैसले के बाद फैंस 2 हिस्सों में बंट गए।
अंचल ने एक इंस्टाग्राम वीडियो में कहा कि शिवांगी शो के अंदर जैसी दिखती हैं, बाहर असल में वैसी नहीं हैं।
अंचल ने हर्षद-शिवांगी के बर्ताव को बनाया अपनी बात का आधार
अंचल ने हर्षद के साथ शिवांगी के बर्ताव को ही उनकी 'असली पर्सनालिटी' बताया। उन्होंने यह भी दावा किया कि शिवांगी ने एक बार उन पर बॉयफ्रेंड (जो कुशाल टंडन बताए जाते हैं) के पीछे भागने का आरोप लगाया था।
'उनसे पर्सनली मिलने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो उनके साथ काम कर चुकी हूं।' अंचल ने बताया और हर्षद की दयालुता की तारीफ भी की।
अब इस पूरे मामले पर फैंस के बीच बहस छिड़ गई है कि रियलिटी शो में जो कुछ भी दिखाया जाता है, क्या वह हमेशा पूरी सच्चाई होता है।