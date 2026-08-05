CJP प्रदर्शन में बड़े आतंकी हमले की थी योजना, ISI से जुड़े 2 मॉड्यूल का भंडाफोड़

सुरक्षा एजेंसियां इस नेटवर्क के तार पाकिस्तानी सरजमीं से काम कर रहे गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जोड़कर देख रही हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, इससे पहले कोलकाता विशेष कार्य बल (STF) द्वारा पकड़े गए एक अन्य मॉड्यूल के कुछ सदस्य भी कथित तौर पर जंतर-मंतर पहुंचने वाले थे और वे भी शहजाद भट्टी से जुड़े लोगों के संपर्क में थे।

यह गिरोह आपस में और विदेशी आकाओं से संपर्क के लिए कई सक्रिय व्हाट्सऐप नंबरों का इस्तेमाल कर रहा था।