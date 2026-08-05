प्रधानमंत्री वीडियो विवाद पर सरकार का मेटा को अल्टीमेटम, माफी मांगें या होगी कड़ी कार्रवाई

सेफ हार्बर ऐसा कानूनी प्रावधान है, जो कुछ विशेष शर्तों का पालन करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कानूनी जिम्मेदारी या दंड से सुरक्षा प्रदान करता है।

भारत में IT अधिनियम की धारा 79 के तहत ऐसी सुरक्षा दी गई है।

आसान भाषा में कहें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर द्वारा पोस्ट की गई किसी भी गलत या गैर-कानूनी सामग्री के लिए कंपनी या उसके अधिकारियों को सजा नहीं होगी। लेकिन प्लेटफॉर्म को कुछ शर्तों का पालन करना होगा।