नेटफ्लिक्स की ग्लोबल लिस्ट में 'लॉक अप' और समय रैना के शो ने रचा इतिहास, दुनियाभर में बजा डंका
भारतीय रियलिटी शोज ने दुनियाभर में धूम मचा दी है! नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होने वाले दो बड़े शो 'लॉक अप: सच या सजा' और 'इंडियाज गॉट लैटेंट' (सीजन 2) ने ग्लोबल टॉप 10 गैर-अंग्रेजी शोज की सूची में अपनी जगह बना ली है।
पूरी दुनिया में दर्शकों का दिल जीतते हुए 'लॉक अप' 19 लाख व्यूज के साथ आठवें नंबर पर रहा, वहीं मशहूर कॉमेडियन समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' 15 लाख व्यूज हासिल करके 9वें नंबर पर काबिज हुआ। भारतीय मनोरंजन जगत के लिए ये वाकई एक बड़ा और गर्व का पल है।
अब आएंगे कई नए मजेदार रियलिटी शोज
ये दोनों शोज न सिर्फ दुनिया में, बल्कि खुद भारत में भी नेटफ्लिक्स के चार्ट्स में सबसे ऊपर (नंबर-1) चल रहे हैं। इससे यह साफ हो गया है कि हमारे देश के शोज का अंदाज अब पूरी दुनिया के लोगों को पसंद आ रहा है।
इसी बड़ी कामयाबी को देखते हुए नेटफ्लिक्स अब भारत में कई और नए मजेदार रियलिटी शोज लाने की तैयारी में है। आने वाले समय में दर्शकों को 'देसी ब्लिंग', 'पापा यार' और 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का एक धमाकेदार स्पेशल एपिसोड देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, नेटफ्लिक्स अब देश के सबसे पसंदीदा कॉमेडियन जाकिर खान और भुवन बाम जैसे बड़े क्रिएटर्स के साथ मिलकर भी नए शोज बना रहा है, ताकि दर्शकों को लगातार कुछ नया और मजेदार कंटेंट मिलता रहे।