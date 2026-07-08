नेटफ्लिक्स की ग्लोबल लिस्ट में 'लॉक अप' और समय रैना के शो ने रचा इतिहास, दुनियाभर में बजा डंका

अब आएंगे कई नए मजेदार रियलिटी शोज

ये दोनों शोज न सिर्फ दुनिया में, बल्कि खुद भारत में भी नेटफ्लिक्स के चार्ट्स में सबसे ऊपर (नंबर-1) चल रहे हैं। इससे यह साफ हो गया है कि हमारे देश के शोज का अंदाज अब पूरी दुनिया के लोगों को पसंद आ रहा है।

इसी बड़ी कामयाबी को देखते हुए नेटफ्लिक्स अब भारत में कई और नए मजेदार रियलिटी शोज लाने की तैयारी में है। आने वाले समय में दर्शकों को 'देसी ब्लिंग', 'पापा यार' और 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का एक धमाकेदार स्पेशल एपिसोड देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, नेटफ्लिक्स अब देश के सबसे पसंदीदा कॉमेडियन जाकिर खान और भुवन बाम जैसे बड़े क्रिएटर्स के साथ मिलकर भी नए शोज बना रहा है, ताकि दर्शकों को लगातार कुछ नया और मजेदार कंटेंट मिलता रहे।