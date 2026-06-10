CBS न्यूज का सबसे बुरा अनुभव, लेस्ली स्टाल का शैंपेन टोस्ट; क्या थमेगा उथल-पुथल?
CBS न्यूज इस समय बड़े उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। इसी बीच, अनुभवी पत्रकार लेस्ली स्टाल ने अपनी '60 मिनट्स' टीम को मैनहट्टन स्थित ऑफिस में शैंपेन टोस्ट के लिए बुलाया।
इस मुलाकात का मुख्य मकसद टीम का मनोबल बढ़ाना था, क्योंकि स्कॉट पेली और सेसिलिया वेगा जैसे कई जाने-माने चेहरे नेटवर्क छोड़कर जा चुके थे।
लेस्ली ने अपना गिलास उठाते हुए 'हमारे लिए' कहा, जिससे उन्होंने उन सभी के प्रति अपना समर्थन जताया जो अभी भी संस्थान के साथ डटे हुए हैं।
स्कॉट ने इस वजह से छोड़ा CBS
CBS न्यूज से हाल के दिनों में कई जाने-माने नाम विदा हो चुके हैं। इनमें स्कॉट, वेगा, शैरॉन अल्फोंसी और कार्यकारी संपादक ड्रैगन मिहाइलोविच प्रमुख हैं।
स्कॉट का जाना नेतृत्व के साथ हुई एक तीखी बैठक के बाद हुआ था, जिसके चलते उन पर 'दुराचार' के आरोप लगे थे।
इन तमाम उठा-पटक के बावजूद, लेस्ली, बिल व्हिटेकर और जॉन वर्थाइम जैसे रिपोर्टर अभी भी चैनल के साथ बने हुए हैं।
लेस्ली ने इस दौरान कहा, 'यह मेरे लिए अब तक का सबसे खराब अनुभव रहा है, जिससे मैं सीधे तौर पर जुड़ी रही हूं या जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। यहां पूरी मैनेजमेंट टीम को, साथ ही कई रिपोर्टर और प्रोड्यूसरों को हटा दिया गया।' हालांकि, इस मुश्किल घड़ी में वह चाहती थीं कि उनकी टीम एकजुट होकर आगे बढ़े।