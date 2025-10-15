कैटी पेरी कर रहीं कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को डेट? यूं खुला राज

LOADING...
कैटी पेरी की निजी जिंदगी फिर चर्चा में (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@katyperry)

लेखन ज्योति सिंह
Oct 15, 2025
03:54 pm
अमेरिका की मशहूर गायिका कैटी पेरी अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा लोगों का ध्यान खींचती रहती हैं। पिछले कुछ वक्त से उनका नाम कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ जुड़ रहा था। इन खबरों को और हवा तब मिली, जब दोनों की यॉट पर किस करते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब लंदन में अपने 'लाइफटाइम टूर' के दौरान कैटी ने संकेत दे दिया है कि वह ट्रूडो के प्यार में गिरफ्तार हैं।

प्रशंसक के प्रपोज करने पर खुली पोल

'लाइफटाइम टूर' का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक प्रशंसक ने कैटी को प्रपोज करते हुए पूछा, 'मैंने सुना है आप सिंगल हैं?' इस पर गायिका ने कहा, 'आपने सुना कि मैं सिंगल थी?' प्रशंसक ने कैटी से पूछा कि क्या वो उससे शादी करेंगी? इसके जवाब में गायिका कहती हैं, 'तुम मजाक कर रहे हो? आज नहीं, तुम्हें मुझे 48 घंटे पहले ये प्रपोजल देना चाहिए था।'

गाना गाकर प्रशंसक का तोड़ा दिल

कैटी, प्रशंसक के लिए गाना गाते हुए कहती हैं, 'ये थोड़ी ज्यादा देरी हो गई है।' ये सुनने के बाद वहां मौजूद लोगों की भीड़ हंसने लगती है। गायिका की इस बात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह पूर्व प्रधानमंत्री ट्रूडो के साथ रिश्ते में हैं और जल्द दोनों शादी कर सकते हैं। बता दें कि कैटी ने साल 2010 में कॉमेडियन एक्टर रसल ब्रांड से शादी की थी, लेकिन 2 साल में ये रिश्ता टूट गया था।

यहां देखिए कॉन्सर्ट का वीडियो