कैटी पेरी कर रहीं कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को डेट? यूं खुला राज
क्या है खबर?
अमेरिका की मशहूर गायिका कैटी पेरी अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा लोगों का ध्यान खींचती रहती हैं। पिछले कुछ वक्त से उनका नाम कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ जुड़ रहा था। इन खबरों को और हवा तब मिली, जब दोनों की यॉट पर किस करते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब लंदन में अपने 'लाइफटाइम टूर' के दौरान कैटी ने संकेत दे दिया है कि वह ट्रूडो के प्यार में गिरफ्तार हैं।
खुलासा
प्रशंसक के प्रपोज करने पर खुली पोल
'लाइफटाइम टूर' का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक प्रशंसक ने कैटी को प्रपोज करते हुए पूछा, 'मैंने सुना है आप सिंगल हैं?' इस पर गायिका ने कहा, 'आपने सुना कि मैं सिंगल थी?' प्रशंसक ने कैटी से पूछा कि क्या वो उससे शादी करेंगी? इसके जवाब में गायिका कहती हैं, 'तुम मजाक कर रहे हो? आज नहीं, तुम्हें मुझे 48 घंटे पहले ये प्रपोजल देना चाहिए था।'
रिश्ता
गाना गाकर प्रशंसक का तोड़ा दिल
कैटी, प्रशंसक के लिए गाना गाते हुए कहती हैं, 'ये थोड़ी ज्यादा देरी हो गई है।' ये सुनने के बाद वहां मौजूद लोगों की भीड़ हंसने लगती है। गायिका की इस बात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह पूर्व प्रधानमंत्री ट्रूडो के साथ रिश्ते में हैं और जल्द दोनों शादी कर सकते हैं। बता दें कि कैटी ने साल 2010 में कॉमेडियन एक्टर रसल ब्रांड से शादी की थी, लेकिन 2 साल में ये रिश्ता टूट गया था।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए कॉन्सर्ट का वीडियो
the internet tries the hardest to convince you she's 0ver, but in real life this is katy perry’s LIFETIMES tour show in O2 London last night being COMPLETELY SOLDOUT!!!🔥🙌 pic.twitter.com/lyNybZDULa— Fadi (@TheWitnessedBoy) October 14, 2025