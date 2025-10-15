कैटी पेरी की निजी जिंदगी फिर चर्चा में (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@katyperry)

कैटी पेरी कर रहीं कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को डेट? यूं खुला राज

लेखन ज्योति सिंह 03:54 pm Oct 15, 202503:54 pm

क्या है खबर?

अमेरिका की मशहूर गायिका कैटी पेरी अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा लोगों का ध्यान खींचती रहती हैं। पिछले कुछ वक्त से उनका नाम कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ जुड़ रहा था। इन खबरों को और हवा तब मिली, जब दोनों की यॉट पर किस करते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब लंदन में अपने 'लाइफटाइम टूर' के दौरान कैटी ने संकेत दे दिया है कि वह ट्रूडो के प्यार में गिरफ्तार हैं।