रॉबर्ट डॉनी जूनियर डॉक्टर डूम बनकर 'एक्स-मैन' से भिड़ेंगे, 'एवेंजर्स' लीक ने इंटरनेट पर मचाया बवाल

'एवेंजर्स: डूम्सडे' कब होगी रिलीज?

जो और एंथनी रूसो द्वारा निर्देशित 'एवेंजर्स: डूम्सडे' 18 दिसंबर, 2026 को रिलीज होगा। फिल्म में सितारे भी काफी जबरदस्त है।

एंथनी मैकी कैप्टन अमेरिका के रूप में वापसी कर रहे हैं, वहीं पैट्रिक स्टीवर्ट एक बार फिर प्रोफेसर एक्स की भूमिका में दिखेंगे।

वैनेसा किर्बी सू स्टॉर्म, रेबेका रोमिजन मिस्टिक और पेड्रो पास्कल रीड रिचर्ड्स के किरदारों में नजर आएंगे।

हालांकि, मार्वल ने अब तक फिल्म से जुड़ी जानकारी काफी गोपनीय रखी थी (पूरा ट्रेलर सिर्फ सिनेमाकॉन में दिखाया गया था), लेकिन इस लीक ने दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता को और बढ़ा दिया है।