जेल में बंद शॉन 'डिडी' कोम्ब्स पर 2007 में नाबालिग से यौन उत्पीड़न का लगा गंभीर आरोप
मशहूर गानों के निर्माता शॉन 'डिडी' कोम्ब्स पर साल 2007 में हॉलीवुड हिल्स में हुए एक इवेंट के दौरान एक नाबालिग से यौन उत्पीड़न के नए आरोप लगे हैं।
इस हफ्ते दायर किए गए एक मुकदमे के मुताबिक, शिकायतकर्ता, जो अब खुद एक अभिनेता और फिल्म निर्माता
हैं, ने बताया है कि शॉन ने उसे करियर संबंधी बातचीत के लिए निजी तौर पर बुलाया था।
वहां उसे कुछ पीने को दिया गया, जिसे पीने के बाद वह खुद को भ्रमित महसूस करने लगा। इसके बाद, अपनी आपत्ति जताने के बावजूद, शॉन ने उससे अनुचित हरकतें कीं।
शॉन ने किया आरोपों से इनकार
शिकायतकर्ता का कहना है कि इस घटना से उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुंचा है। उसने अपने एजेंट पर भी आरोप लगाया है कि उन्होंने इवेंट में उसकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा।
अब वह शॉन और उन एजेंटों से मुआवजे की मांग कर रहा है। वहीं, शॉन, जो इस समय किसी अन्य मामले में जेल में अपनी सजा काट रहे हैं, ने अपने प्रवक्ता के जरिए सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है।
उनके प्रवक्ता ने इन दावों को 'झूठे और बेतुके' बताया है। यह मामला उन कई कानूनी लड़ाइयों में से एक है, जिनका सामना उन्हें 2024 से करना पड़ रहा है।