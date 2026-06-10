जेल में बंद शॉन 'डिडी' कोम्ब्स पर 2007 में नाबालिग से यौन उत्पीड़न का लगा गंभीर आरोप

शॉन ने किया आरोपों से इनकार

शिकायतकर्ता का कहना है कि इस घटना से उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुंचा है। उसने अपने एजेंट पर भी आरोप लगाया है कि उन्होंने इवेंट में उसकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा।

अब वह शॉन और उन एजेंटों से मुआवजे की मांग कर रहा है। वहीं, शॉन, जो इस समय किसी अन्य मामले में जेल में अपनी सजा काट रहे हैं, ने अपने प्रवक्ता के जरिए सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है।

उनके प्रवक्ता ने इन दावों को 'झूठे और बेतुके' बताया है। यह मामला उन कई कानूनी लड़ाइयों में से एक है, जिनका सामना उन्हें 2024 से करना पड़ रहा है।