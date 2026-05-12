सीरीज 'लॉरेंस ऑफ पंजाब' में बदलाव करने को तैयार हुए निर्माता, कोर्ट को दिया ये आश्वासन

सुनवाई

'लॉरेंस ऑफ पंजाब' को लेकर कोर्ट ने की ये टिप्पणी

कोर्ट ने कहा कि उसने सीरीज देखी है और शीर्षक के अलावा विषयवस्तु में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया। पीठ ने टिप्पणी की कि परियोजना काफी हद तक समाचार पत्रों की रिपोर्टों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई सामग्री पर आधारित प्रतीत होती है। कोर्ट ने कहा कि अगर शीर्षक से "लॉरेंस बिश्नोई" नाम हटा दिया जाए, तो उसे रिलीज में कोई आपत्ति नहीं होगी।