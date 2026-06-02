ललित मोदी ने 'गोल्ड डिगर' कहने वालों की लगाई क्लास, सुष्मिता सेन से ब्रेकअप का बताया सच
पूर्व IPL चेयरमैन ललित मोदी ने आखिरकार सुष्मिता सेन के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की है।
हाल ही में 'ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे' से हुई बातचीत में, उन्होंने 'गोल्ड डिगर' के आरोपों से सुष्मिता का जमकर बचाव किया और यह भी बताया कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ।
अलग होने के बाद भी, ललित ने सुष्मिता की कामयाबियों और एक सिंगल मदर के तौर पर उनके काम की खूब तारीफ की है।
ललित ने की सुष्मिता की जमकर तारीफ
ललित ने साफ बताया कि सुष्मिता उनसे मिलने से बहुत पहले से ही आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर थीं। वे अक्सर घूमने-फिरने और बाकी खर्च खुद ही उठाती थीं।
उन्होंने सुष्मिता को सच्चा और खुद का बनाया हुआ इंसान बताया और उनकी कामयाबी का श्रेय उनकी कड़ी मेहनत को दिया।
उनका रिश्ता लंबी दूरी की वजह से खत्म हुआ (सुष्मिता भारत में अपने करियर पर ध्यान देती थीं, वहीं ललित लंदन में रहते थे), लेकिन ललित ने साफ किया कि वे दोनों अच्छे दोस्त बनकर अलग हुए और आज भी वे सुष्मिता का एक अद्भुत सिंगल मदर के तौर पर पूरा सम्मान करते हैं।