ललित मोदी ने 'गोल्ड डिगर' कहने वालों की लगाई क्लास, सुष्मिता सेन से ब्रेकअप का बताया सच

ललित ने की सुष्मिता की जमकर तारीफ

ललित ने साफ बताया कि सुष्मिता उनसे मिलने से बहुत पहले से ही आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर थीं। वे अक्सर घूमने-फिरने और बाकी खर्च खुद ही उठाती थीं।

उन्होंने सुष्मिता को सच्चा और खुद का बनाया हुआ इंसान बताया और उनकी कामयाबी का श्रेय उनकी कड़ी मेहनत को दिया।

उनका रिश्ता लंबी दूरी की वजह से खत्म हुआ (सुष्मिता भारत में अपने करियर पर ध्यान देती थीं, वहीं ललित लंदन में रहते थे), लेकिन ललित ने साफ किया कि वे दोनों अच्छे दोस्त बनकर अलग हुए और आज भी वे सुष्मिता का एक अद्भुत सिंगल मदर के तौर पर पूरा सम्मान करते हैं।